Turkcell ve ASELSAN’dan 4.5G atağı

ASELSAN tarafından üretilen yerli ve milli 5G uyumlu 4,5G mobil iletişim antenleri Turkcell’in şebekelerinde hizmet sunmaya başladı. ASELSAN’ın ürettiği antenler ilk olarak İstanbul Pendik’te hizmet veren sahaya yerleştirildi.

Yerli ve milli teknoloji

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Türkiye’nin teknoloji tüketen değil, üreten bir ülke olması yolunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Sezgin, “Hizmetlerimizde kullandığımız teknolojilerin de yurt içi olanaklarla üretilmesi için çalışıyoruz. Yeni antenlerimizin kurulumuyla beraber, artık iletişim altyapımızın birçok önemli bölümünde yerli ve milli teknolojileri kullanır hale geldik” diye konuştu.

Uluslararası rekabet

ASELSAN Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Bayram Gençcan ise ASELSAN’ın teknolojik ve maliyet açısından yabancı ürünlerle rekabet edilebilir bir düzeye geldiğini belirtti. Gençcan, “4,5G’de kazandığımız bilgi ve tecrübe ve Turkcell’in destekleri ile 5G’de de ülkemiz için ürünler vermeyi planlıyoruz” dedi.