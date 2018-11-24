Turkcell projeleri BM’de

Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Global Forumu bu yıl 8. kez gerçekleştirildi.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, forumun ilk günü düzenlenen “Üretken İşbirliği: Barışın Tesisinde Özel Sektör ve Sivil Toplumun Gücünü Kullanmak” başlıklı oturumda Turkcell’in toplum ve insan odaklı projeleri hakkında bilgi verdi. Sosyal sorumluluk projelerinde başarının sırrını iyiliği kurumsallaştırmak olduğunu belirten Akça, ”Projelerimizi daha güçlü, etkili, verimli, şeffaf ve daha yüksek fayda yaratacak bir noktaya taşımak ve ‘iyiliği kurumsallaştırmak’ adına Turkcell Vakfı’nı kurduk. Turkcell markasının gücünü ve güvenini de arkasına alan Turkcell Vakfı ile hem ülkemize, hem de tüm insanlığa hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.