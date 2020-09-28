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Spor Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta şampiyon Setur Marinas Cheese oldu
Spor

Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta şampiyon Setur Marinas Cheese oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-28 12:20:16 -
Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta şampiyon Setur Marinas Cheese oldu

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta şampiyonluk, Levent Peynirci yönetimindeki Setur Marinas Cheese takımının oldu.

İstanbul Boğazı'nda 50 yelkenli ve 500 yelkencinin katılımıyla düzenlenen yarışın genel klasmanında ikinciliği Mesa Sailing Team-Shak Shuka, üçüncülüğü ise Essentia isimli yelkenliler aldı.

Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta zafere ulaşan Levent Peynirci, Türk tasarımcı Can Yalman'ın tasarladığı, 7 kilogram ağırlığındaki gümüş Döner Trofe'nin 1 yıl boyunca sahibi olacak.


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