Turkcell müşteri hizmetleri numarası kaç? Turkcell çağrı merkezine direk nasıl bağlanırım?

Turkcell çağrı merkezi telefon numarası kaç? Mobil teknolojisi alanında hizmet yürüten Turkcell, çağrı merkezi hizmeti ile müşterilerine gece gündüz demedem 7-24 hizmet esaslı çalışarak müşterilerinin her türlü sıkıntılarını anında çözmekte.

Turkcell müşteri hizmetlerine nasıl bağlanırım?

Turkcell müşteri hizmetlerine nasıl kolayca bağlanabileceğinizi aktaracağız. Direk müşteri hizmetlerine bağlanmak için adımları dikkatlice izlemelisiniz. Sadece dakikalar içinde Turkcell müşteri hizmetlerine bağlanabileceksiniz.

Turkcell müşteri hizmetleri numarası kaç?

Cep telefonunuzdan 532'yi tuşlayarak Turkcell'e ulaşmak sadece 3 rakam. Diğer operatörler ve sabit hatlardan ise 0532 532 0000 'yi tuşlayarak Turkcell Müşteri Hizmetleri'ne ulaşabilirsiniz.

Turkcell müşteri hizmetleri direk bağlanma

Turkcell müşteri temsilcisine en kolay nasıl bağlanabilirim? Turkcell hattınızdan 532'yi arayabilir, sabit hatlar veya diğer operatörlerden ise 0532 532 00 00'ı arayınız.

2. Sonraki adımda ise aşağıdaki resimde bulunan yapılacak işlemi seçebilirsiniz.

3. "0" tuşuna basarak müşteri temsilcisine direk bağlanabilirsiniz.