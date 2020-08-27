Turkcell mağazalarında hediye yağmuru

Sonbahar, Turkcell’in hediye yağmuruyla birlikte geliyor. 28-29 Ağustos tarihler arasında Turkcell mağazalarını ziyaret edecek kişileri onbinlerce hediye bekliyor.

Şanslı Çark oyununa katılmak isteyenlerin yapması gereken tek şey, mağazalarda yer alan dokunmatik ekranlardaki QR kodunu cep telefonlarına okutmak. Cep telefonları üzerinden Şanslı Çark’ı çeviren herkes bir ödül kazanacak.

Turkcell abonesi olmayanların da katılabildiği oyunda iPhone11, iPhone SE, SamsungGalaxy A11, XiaomiRedmi 8A gibi son model akıllı telefonlarla birlikte taşınabilir şarj cihazı, kahve makinası, bilgisayar, şarjlı diş fırçası gibi binlerce elektronik cihazın yanı sıra 40 bin adet haftalık 2 GB internet, 50 bin adet bir aylık fizy Premium üyeliği, 50 bin adet 1 aylık TV+ Premium üyeliği ve 50 bin adet 3 aylık 50 GB lifebox saklama alanı da hediye edilecek.