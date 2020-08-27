Turkcell mağazalarında hediye yağmuru
Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, müşterilerine teşekkür amacıyla 28-29 Ağustos tarihleri arasında mağazalarında bol ödüllü bir oyun düzenleyecek. Akıllı telefonlardan bilgisayarlara, hoparlörlerden kulaklıklara, kahve makinesinden GB’lara, lifebox, TV+,fizy üyeliklerine kadar birçok hediyenin dağıtılacağı Şanslı Çark oyunu,Turkcell abonesi olmayanlara da açık olacak. Şanslı Çark oyununda, 40 bin kişiye haftalık 2 GB internet, 50 bin kişiye 1 aylık fizy Premium, 50 bin kişiye bir aylık TV+ Premium üyeliğin yanı sıra 50 bin kişiye 3 aylık 50 GB lifebox saklama alanı ve binlerce elektronik cihaz hediye edilecek.
Sonbahar, Turkcell’in hediye yağmuruyla birlikte geliyor. 28-29 Ağustos tarihler arasında Turkcell mağazalarını ziyaret edecek kişileri onbinlerce hediye bekliyor.
Şanslı Çark oyununa katılmak isteyenlerin yapması gereken tek şey, mağazalarda yer alan dokunmatik ekranlardaki QR kodunu cep telefonlarına okutmak. Cep telefonları üzerinden Şanslı Çark’ı çeviren herkes bir ödül kazanacak.
Turkcell abonesi olmayanların da katılabildiği oyunda iPhone11, iPhone SE, SamsungGalaxy A11, XiaomiRedmi 8A gibi son model akıllı telefonlarla birlikte taşınabilir şarj cihazı, kahve makinası, bilgisayar, şarjlı diş fırçası gibi binlerce elektronik cihazın yanı sıra 40 bin adet haftalık 2 GB internet, 50 bin adet bir aylık fizy Premium üyeliği, 50 bin adet 1 aylık TV+ Premium üyeliği ve 50 bin adet 3 aylık 50 GB lifebox saklama alanı da hediye edilecek.