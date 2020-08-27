  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Turkcell mağazalarında hediye yağmuru
Teknoloji

Turkcell mağazalarında hediye yağmuru

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, müşterilerine teşekkür amacıyla 28-29 Ağustos tarihleri arasında mağazalarında bol ödüllü bir oyun düzenleyecek. Akıllı telefonlardan bilgisayarlara, hoparlörlerden kulaklıklara, kahve makinesinden GB’lara, lifebox, TV+,fizy üyeliklerine kadar birçok hediyenin dağıtılacağı Şanslı Çark oyunu,Turkcell abonesi olmayanlara da açık olacak. Şanslı Çark oyununda, 40 bin kişiye haftalık 2 GB internet, 50 bin kişiye 1 aylık fizy Premium, 50 bin kişiye bir aylık TV+ Premium üyeliğin yanı sıra 50 bin kişiye 3 aylık 50 GB lifebox saklama alanı ve binlerce elektronik cihaz hediye edilecek.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 15:01:00 -
Turkcell mağazalarında hediye yağmuru

Sonbahar, Turkcell’in hediye yağmuruyla birlikte geliyor. 28-29 Ağustos tarihler arasında Turkcell mağazalarını ziyaret edecek kişileri onbinlerce hediye bekliyor.

Şanslı Çark oyununa katılmak isteyenlerin yapması gereken tek şey, mağazalarda yer alan dokunmatik ekranlardaki QR kodunu cep telefonlarına okutmak. Cep telefonları üzerinden Şanslı Çark’ı çeviren herkes bir ödül kazanacak.

Turkcell abonesi olmayanların da katılabildiği oyunda iPhone11, iPhone SE, SamsungGalaxy A11, XiaomiRedmi 8A gibi son model akıllı telefonlarla birlikte taşınabilir şarj cihazı, kahve makinası, bilgisayar, şarjlı diş fırçası gibi binlerce elektronik cihazın yanı sıra 40 bin adet haftalık 2 GB internet, 50 bin adet bir aylık fizy Premium üyeliği, 50 bin adet 1 aylık TV+ Premium üyeliği ve 50 bin adet 3 aylık 50 GB lifebox saklama alanı da hediye edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu neyin kafası Yılmaz! CHP'nin kalemşörü iyice azıttı
Gündem

Bu neyin kafası Yılmaz! CHP'nin kalemşörü iyice azıttı

Tam 2 bin 500 liraya 1881 adet özel baskı diye Atatürk kitabı satan sözde gazeteci Yılmaz Özdil takipçilerini bile şaşırtan bir paylaşıma im..
Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!
Gündem

Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!

Geçtiğimiz günlerde FOX TV Ana Haber spikerliğinden istifa ettiğini açıklayan Fatih Portakal’ın geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda gazet..
Ahlaksız kadın, erkek çıktı! Gözaltına alındı
Gündem

Ahlaksız kadın, erkek çıktı! Gözaltına alındı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olan bir skandalın üzerine başka bir skandal daha gündeme geldi. Yarı çıplak pozları ile internet ..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı