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Turkcell ‘Kopilot’la otomobilleri akıllandırıyor

Turkcell’in yeni ürünü Turkcell Kopilot, otomobilde sürüş deneyimine yeni bir boyut kazandırıyor.

02 Ağustos 2018 Perşembe 09:32
Turkcell ‘Kopilot’la otomobilleri akıllandırıyor

Otomobillerde bulunan Araç Sistem Kontrol Soketi On-Board Diagnostics 2’ye (OBD2) bağlanan ve içerisinde IoT Sim kart takılı olan Turkcell Kopilot cihazı, akıllı telefonlara indirilen uygulamayla eşleştikten sonra sürücüsüne anlık bilgi akışı sağlıyor. Turkcell Kopilot sayesinde sürücüler, kullanım detayları ve seyahat istatistikleri, sürüş profili ve skoru, otomobil profili gibi önemli bilgilerin yanında araç güvenliğiyle ilgili tüm bilgilere de kolayca erişiyor. Aracında Turkcell Kopilot bulunan sürücüler, anlaşmalı markalar ile lastik alımı, özel şoför hizmeti, hızlı periyodik bakım gibi birçok hizmetten de avantajlı koşullarla yararlanıyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 09:32
  1. Araç Sistem Kontrol Soketi
  2. OBD2

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