Turkcell Kopilot kullanıcıları araçlarıyla gönül bağı kuruyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell mühendislerinin geliştirdiği Kopilot'u kullanan araç sahipleri, araçlarına "Uçan Tekene", "Beyaz Güvercin", "Yaren", "Kertenkele" ve "Albay Albatros" gibi eğlenceli isimler koymayı tercih ediyor.

Turkcell açıklamasına göre, çok sevdikleri otomobilleriyle Kopilot aracılığıyla dijital bağ kuran kullanıcılar, koydukları isimlerle de gönül bağı kuruyor.

Araçlarını mobil cihazlarıyla takip etmek isteyen sürücüler, otomobilinin markasını ve plakasını Kopilot uygulamasına tanımlarken kimi sevdiği hayvan, kimi de sevdiği filmin ismiyle kaydediyor.

Eğlenceli isimler koyan kullanıcıların araba sevdası dikkati çekiyor. Arabalarını kişiselleştiren sürücülerin isim seçimlerinden bazıları, "Beyaz Güvercin", "Yaren", "Kertenkele", "Uçan Tank", "Kral", "Uçan Teneke", "Paşam", "Hızlı ve Öfkeli", "Albay Albatros" ve "Lovers on The Roads" olarak dikkati çekiyor.

- Kopilot belirli arıza kodlarını sürücüye iletiyor

Açıklamada verilen bilgilere göre, Turkcell mühendislerinin geliştirdiği özellikleriyle otomobilde sürüş deneyimine yeni bir boyut kazandıran Kopilot belirli arıza kodlarını sürücüye iletiyor ve aracın o an yaşadığı teknik problemlerle ilgili bilgilendirmede bulunuyor.

Ürün ailesine yeni eklenen Kopilot WiFi ile de eğlenceli bir yolculuk için gereken internet bağlantısı sağlanıyor. Böylece otomobil sürücülerine hem sürüşün hem internetin keyfini çıkarmak kalıyor.

- Birden fazla aracı tek uygulamadan takip etmek mümkün

Araç Sistem Kontrol Soketi’ne (OBD2/On-Board Diagnostics 2) bağlanan ve içerisinde SIM kart takılı olan Turkcell Kopilot cihazı, akıllı telefonlara yüklenen uygulamayla eş zamanlı çalışıyor.

Güvenilir yol arkadaşı olarak otomobilleri akıllandıran Kopilot sayesinde sürücüler, kullanım detayları ve seyahat istatistikleri, sürüş profili ve skoru, otomobil profili gibi önemli bilgilerin yanında araç güvenliğiyle ilgili tüm bilgilere kolayca erişiyor.

Otomobilin kullanıldığı süre boyunca sürüş mesafesi, süresi, sürüşün başladığı ve bittiği noktanın lokasyon bilgisi ve rotanın harita üzerinden gösterimi sağlanıyor. Aynı otomobili birden fazla kişinin takip edebilmesi ve birden fazla aracı tek uygulamadan takip etmek de mümkün.

- Yorgunluk alarmı

Araç içinde ekstra bir sensör görevi de üstlenen Kopilot, güvenlik konusunda da sürücüye yardımcı oluyor. Sürücünün uzun süre direksiyonda kaldığını raporlayan uygulama, yorgunluk alarmıyla sürücünün kanuni sınırların üzerinde süreyle araç kullandığını bildiriyor.

Yine sensör teknolojisi yardımıyla otomobile gelen darbeleri de analiz ederek kaza yapıldığında araçtan gelen sinyali anlıyor ve sürücüye veya uygulamada tanımlı kişilere haber verebiliyor.

- Sınırların dışına çıkılması halinde araç sahibini bilgilendiriyor

Aracın farklı bir sürücü ya da vale tarafından kullanılması durumunda o anki konumunu ileten Kopilot, belirlenen sınırların dışına çıkılması halinde yine araç sahibini bilgilendiriyor.

Ebeveynler için önemli bir hizmet sunan bu özellik sayesinde aileler, çocukları için belirlenen bölgenin dışına çıkıldığında ve hız sınırı aşıldığında haberdar oluyor. Vale modunda da aracın nereye, hangi güzergâhtan, ne kadar zamanda ve süratle götürüldüğü bilgisine ulaşılabiliyor.

Bu özelliklerin yanı sıra; aracında Kopilot bulunan sürücüler anlaşmalı markalar ile kasko poliçesi, periyodik bakım, lastik alımı, vale ve özel şoför gibi birçok hizmetten de avantajlı koşullarla yararlanıyor.