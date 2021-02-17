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Teknoloji Turkcell inovasyonda birinciliğini koruyor
Teknoloji

Turkcell inovasyonda birinciliğini koruyor

Turkcell’in Ar-Ge ve inovasyon merkezi Turkcell Teknoloji’nin, bugüne kadar yaptığı 2 bin 674 ulusal ve 167 uluslararası patent başvurusunun yanında 700’den fazla tescillenmiş patentin sahibi olarak sektördeki birinciliğini koruduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 09:42:00 -
Turkcell inovasyonda birinciliğini koruyor

Turkcell, kurulduğu günden bu yana yerli ve milli teknolojiler geliştirmek, Türkiye’ye yeni teknolojik değerler kazandırmak için çalışmaya devam ediyor. Ar-Ge ve inovasyon merkezi Turkcell Teknoloji’de görev yapan bin 300 mühendis, dünya çapında birçok inovatif ürün ve hizmete imza atıyor. Sadece 2020 yılında 557 ulusal patent başvurusunda bulunan Turkcell Teknoloji, bugüne kadar yaptığı 2 bin 674 ulusal ve 167 uluslararası patent başvurusunun yanında 700’den fazla tescillenmiş patentin sahibi olarak sektördeki birinciliğini koruyor.

1.519 patent başvurusu yaptı

Açıklamaya göre, Turkcell, son üç yılda 1.519 ulusal patent başvurusu gerçekleştirdi. Kuruluşundan itibaren amacını “teknolojide sürekli öncülük” olarak belirleyen Türkcell Teknoloji, Ar-Ge çalışmalarının sonucu ortaya çıkaracağı yenilikçi ürün ve servislerle “İnsan Merkezli Akıllı Toplum” dönüşümüne öncü katkı sağlamayı amaçlıyor. Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, şunları kaydetti:

Yeni nesil iletişim teknolojileri

“İnovasyon Turkcell’in ayrılmaz bir parçası. Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon merkezi Turkcell Teknoloji’de, yeni nesil iletişim teknolojilerini geliştirmeye ve katma değeri yüksek ürünlerle hizmetler ortaya koymaya devam ediyoruz. İnovasyon konusu, Türkiye’nin teknoloji alanında dünya çapında rekabet edebilmesi için son derece hayati bir öneme sahip. Bu nedenle bin 300’ü aşkın mühendisimizle ülkemize yeni teknolojiler kazandırmak ve dünya çapında buluşmalara imza atmak için canla başla çalışıyoruz.”

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