Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: "İnternet toplantıları yerli platform BiP Meet'e taşınıyor"

İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell'in kısa süre önce duyurduğu yerli video konferans uygulaması BiP Meet'in sunduğu özelliklerle öne çıktığını belirtti.

Turkcell açıklamasında görüşlerine yer verilen Erkan, internet üzerinden gerçekleştirilen görüntülü toplantılarda kullanılan platformlar arasındaki küresel rekabetin hızla arttığını aktararak, "İş toplantıları ve dersler artık neredeyse tamamen internet üzerinden görüntülü olarak gerçekleştiriliyor. Bazı güvenlik risklerini de beraberinde getiren bu platformlara alternatif olacak güvenli bir çözüm üzerinde çalışan Turkcell'in duyurduğu BiP Meet, sunduğu özelliklerle giderek popülerleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm operatör kullanıcılarının ücretsiz olarak yararlanabildiği BiP Meet'i aylardır hem şirket içi iletişimde hem de uluslararası görüşmelerde kullandıklarını vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

"Video konferans uygulamalarında kişisel verilerin korunması ve güvenlik çok önemli. Ülkemize küresel çapta rakipleriyle mücadele edecek güvenli bir platform kazandırdığımız için çok mutluyuz. BiP Meet'in kısa süre içinde bu kadar ilgi görmesi bizleri memnun ediyor. Müşterimiz olsun olmasın herkesi yerli video konferans uygulamamız BiP Meet'i bir adım daha ileri taşımak için yol arkadaşımız olmaya davet ediyorum. Chrome ve Safari tarayıcılarının yanı sıra masaüstü uygulamasıyla da tam performans çalışan BiP Meet, 2021 başında iOS ve Android uygulamaları sayesinde mobil platformlarda da etkin biçimde kullanılabilecek."