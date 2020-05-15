Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Birleşmiş Milletler'e BiP'ten bağlandı

İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, kurumsal sürdürülebilirlik girişimi Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 20'nci yıldönümü sebebiyle düzenlenen özel röportaja, Türkiye'nin yerli ve milli iletişim platformu BiP'in geliştirmekte olduğu konferans özelliğiyle katıldı.

Turkcell açıklamasına göre, Turkcell'in ilk imzacıları arasında yer aldığı BM Küresel İlkeler Sözleşmesi 20'nci yıldönümü kapsamında haziran ayında ABD'nin New York kentinde düzenlenmesi planlanan etkinlikler, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.

BM, iptal edilen etkinlik yerine imzacı kamu kuruluşları, şirketler ve STK'ların yöneticileriyle akademisyenlerin katılacağı bir online röportaj etkinliği organize etme kararı aldı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BiP’in geliştirmeleri devam eden konferans özelliğinin kullanıldığı röportajda, Turkcell olarak imzacısı oldukları Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 ilkesini şirketin politikalarına ve stratejilerine nasıl adapte ettiklerini aktarırken, Turkcell'in sürdürülebilirlik konusundaki gelecek hedeflerini anlattı.

Erkan röportajda ayrıca, GSMA Yönetim Kurulu'nda yer alan Türkiye'den tek temsilci olarak, sektör adına ülkede yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler de paylaştı.





- "Sürdürülebilirlik her zaman önceliğimiz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Erkan, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından oluşturulan CFO Görev Gücü (CFO Taskforce) inisiyatifinin kurucu üyelerinden biri olduğunu belirterek, "Sürdürülebilirlik Turkcell’in her zaman öncelikli iş stratejileri arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin ilk günden bu yana paydaşı olduklarını aktaran Erkan, şunları kaydetti:

"Teknolojinin gücüyle toplumsal fayda yaratma hedefimiz doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyoruz. Mağazalarımızda başlattığımız elektronik atık seferberliği ile bir yandan daha yeşil bir çevreye katkıda bulunurken diğer yandan da buradan elde edilen gelirle çocuklarımızın eğitimine katkı sağlıyoruz.

Geleceği Yazan Kadınlar projemiz ile kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmelerini sağlarken, engellilere yönelik hayata geçirdiğimiz İçimdeki Hazine, Engel Tanımayanlar, Sesli Betimleme, Hayal Ortağım ve İşaret Dilim gibi çalışmalarımızla da fırsat eşitliği sunuyoruz. Tüm bunların yanı sıra 2030 yılına kadar elektrik tüketimimizi tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz."



BiP’in konferans özelliğini Kovid-19 döneminde evlerde vakit geçiren kullanıcıların iş toplantılarını yapmak, aileleri ile özlem gidermek gibi ihtiyaçlarına cevap vermek için geliştirdiklerini vurgulayan Erkan, "BiP Konferans özelliğini Birleşmiş Milletler gibi bir kuruluş üzerinden uluslararası arenaya bir kez daha tanıtıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen BiP uygulamasının kullanıcı sayısı bugün dünya çapında 45 milyona ulaşmış durumda. BiP rakiplerinden önce sunduğu özellikler ile global pazarda da fark yaratmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.