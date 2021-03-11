Turkcell ‘Esnek Çalışma Modeli’ ile sınırları kaldırdı

İşinin gereklilikleri lokasyon bağımsız üretmeye uygun olan Turkcell çalışanları, ister uzaktan çalışıyor, isterlerse Turkcell ofislerini tercih edebiliyor. Sınırları kaldıran ‘Esnek Çalışma Modeli’nde çalışanlar istedikleri zaman yurt içinden veya yurt dışından da çalışma hayatlarına devam edebiliyor. Turkcell, ‘Esnek Çalışma Modeli’nde ofislerini her zaman açık tutarak tüm hizmetlerini kesintisiz olarak sunuyor. Turkcell Hukuk ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, şunları söyledi: “2016 yılında çalışanlarımıza hem ‘mobil çalışma’ hem de ‘ofistasyon’, yani Turkcell’in farklı lokasyonlarındaki ofislerinde çalışma imkânı sunmaya başlamıştık. Yaklaşık 5 yıldır haftada 1 gün uzaktan çalışıyoruz. Pandemi sonrası oluşan yeni dönemde yaptığımız anketler ve birebir görüşmelerle çalışanlarımızın fikrini alarak bu modeldeki tüm sınırları ortadan kaldırmaya karar verdik. Çalışanlarımız artık istedikleri yerden istedikleri kadar çalışabilecekler. Bu esnek modele uygun olarak uzaktan çalışma ihtiyaçlarına çözüm sunan Turkcell Life uygulamamız sayesinde ofis hayatını çalışanlarımızın cebine taşımış olduk. ‘Esnek Çalışma Modeli’mizle çalışanlarımızın konforunu ve verimliliğini artırmayı, aynı zamanda en iyi çalışma deneyimini sunmayı amaçlıyoruz.”