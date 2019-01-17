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Turkcell Dijital İş Servisleri Dijital Türkiye için çalışacak

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu:- "Dünyada ve Türkiye'deki değişen dinamikleri göz önüne alarak, dijitalleşme ile geleceği yakalamayı başardık"- "Şimdi yeni bir adım atarak Türkiye'nin dijital ekonomisine önemli bir katkı sunmayı amaçlıyoruz"

17 Ocak 2019 Perşembe 10:36
Turkcell Dijital İş Servisleri Dijital Türkiye için çalışacak

İSTANBUL (AA) - Kurumlara uçtan uca bilgi teknolojileri hizmeti sağlayacak olan Turkcell'in yeni iştiraki Turkcell Dijital İş Servisleri faaliyetlerine başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Dijital İş Servisleri, toplam büyüklüğü 1,5 milyar doları bulan Türkiye bilgi teknolojileri hizmetleri pazarında 2022'de bir numaralı servis sağlayıcısı olarak dijital dönüşüm liderliğini hedefliyor.

Genel müdürlük görevini Hakan Erkan'ın üstlendiği Turkcell Dijital İş Servisleri, bulut, siber güvenlik, nesnelerin interneti, büyük veri, iş çözümleri, sistem entegrasyonu ve yapay zekâ çözümleri de dahil olmak üzere şirketlere uçtan uca katma değerli servisler sunmayı amaçlıyor. Turkcell Dijital İş Servisleri tarafından hayata geçirilen projelerle kurumlar, tüm bilişim ihtiyaçlarını Turkcell’e emanet edebiliyor.

Altyapı kurulumundan, güvenliğe, veri merkezinden bulut hizmetlerine anahtar çözümler sunan Turkcell Dijital İş Servisleri'nin sağladığı teknolojilerle şirketler yüksek yatırım maliyetlerine katlanmak zorunda kalmadan dijital dönüşüm yolculuğuna çıkabiliyor.

- "Son 3,5 yılda Türkiye'de dijital dönüşümün önderliğini yaptık"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, son 3,5 yıllık süreçte Türkiye'de dijital dönüşümün önderliğini yaptıklarını belirtti.

Terzioğlu, şunları kaydetti:

"Dünyada ve Türkiye'deki değişen dinamikleri göz önüne alarak, dijitalleşme ile geleceği yakalamayı başardık. Öncelikle kendi dijital dönüşümümüzü tamamladık ve dijital servislerle bireysel müşterilerimizin hayatına değer kattık. Daha sonra da dijital ihracat hamlemizle dünyadaki operatörlerin, bizim tecrübemizden yararlanmasını sağladık. Şimdi yeni bir adım atarak Türkiye'nin dijital ekonomisine önemli bir katkı sunmayı amaçlıyoruz. Turkcell Dijital İş Servisleri Türkiye'deki endüstrilerin tüm ihtiyaçlarını, geliştirdiği dijital servis çözümleriyle karşılayacak. Ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki veri merkezlerimizden hizmet de sunacak olan bu iştirakimiz kurumların verilerinin güvenliğinden emin olabilecekleri iş ortağı olarak öne çıkacak. Yurt dışında da Turkcell Dijital İş Servisleriyle hayata geçirmeye hazırlandığımız büyük projeler sayesinde Türkiye'nin teknoloji gücünü farklı coğrafyalarda duyurma fırsatını yakalayacağız."

Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Hakan Erkan da halihazırda Türkiye bilgi teknolojileri hizmetleri pazarının yaklaşık 1,5 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirterek, bunun yüzde 40'ını 10 şirketin oluşturduğunu kaydetti.

Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de BT sektörü harcamaları, donanım ağırlıklı bir yapı sergiliyor ve toplam pazarın yüzde 77'sini donanım oluşturuyor. Diğer taraftan, gelişmiş ülkelerde sektörün yazılım ve hizmet ağırlıklı olduğu görülüyor. Türkiye BT sektörünün donanım ağırlıklı mevcut yapısı, bu teknolojilerin ekonomik verimlilik ve rekabet gücünün artırılması için henüz yeterince etkin kullanılamadığını gösteriyor. Turkcell Dijital İş Servisleri, bu parçalı ve donanım ağırlıklı pazarda, BT hizmetlerini Telekom servisleriyle birleştirme kabiliyetini kullanarak, katma değerli uçtan uca çözümler geliştirecek yapının oluşturulmasını sağlayacak. Pazarda ihtiyaç duyulan çözümleri stratejik iş birliklerinin de katkısıyla sunacak ve müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuğunda ilk aklına gelen teknoloji sağlayıcısı olacağız."

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 10:36
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