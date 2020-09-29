Turkcell online işlemler | Turkcell ülkemizde hizmet veren telekomünikasyon şirketlerinden biridir. Turkcell faturalı, faturasız telefon operatörlüğünün yanı sıra Superonline ile internet hizmeti de sağlıyor. Peki, Turkcell hat nasıl alınır?

Turkcell TL yükleme

Turkcell faturasız hat kullananlar paket ve tL yüklemek için hangi adımları takip etmeleri gerektiğini araştırıyor. Turkcell faturasız hattınıza TL ya da paket yüklemek için internet bankacılığı hesaplarınızı kullanabilirsiniz. Bankaların online işlemler kısmından TL ya da paket yükleme işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca internet tarayıcınızdan Turkcell online işlemler sayfasına tıklayarak tl, paket işlemlerinizi yapabilirsiniz. Play Store ya da App Store’dan Dijital Operatör uygulamasını indirip TL, paket işlemlerinizi uygulamadan yapabilirsiniz.

TURKCELL ONLİNE İŞLEMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Turkcell fatura öde

Turkcell faturanızı internet bankacılığı hesaplarınızdan ödemeniz mümkün. Telefon numaranızı girip faturalara göz atıp ödeme işlemini yapabilirsiniz. Ayrıca fatura ödeme işlemlerinizi Turkcell online işlemler merkezi ile Dijital Operatör uygulamasından yapabilirsiniz.

Turkcell akıllı cihaz kampanyaları

Turkcell akıllı cihaz satışı da yapıyor. Arzu eden vatandaşlar nakit, kredi kartı ya da Turkcell faturasına yansıyacak şekilde cihaz satın alabiliyor.

Turkcell kaç taksit yapıyor?

Cep telefonu alacak olanlar ne kadarlık bir cihazı kaç taksitle satın alabileceklerini araştırıyor. Ocak 2020’de Resmi Gazete’de yayınlanana karara göre 3500 TL ve üzeri telefonlara 3 taksit, 3500 TL ve altı cihazlara 12 taksit yapılabiliyor.

Turkcell müşteri hizmetleri

Pek çok kişi Turkcell müşteri hizmetlerine nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. İşlemleriniz ve bilgi almak için Turkcell’i 0532 532 00 00 nolu numaradan arayabilirsiniz. Ayrıca Dijital Operatör uygulamasından da müşteri temsilcilerine ulaşmanız mümkün.

Turkcell online işlemler

Turkcell online işlemler ya da Dijital Operatör uygulaması üzerinden pek çok önemli işlemi yapabilirsiniz. Online işlem merkezinden paket ve tarifeler hakkında bilgi alabilir, fatura ödeyebilir ya da cihaz ve aksesuar satın alabilirsiniz.

TURKCELL İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Turkcell'e nasıl geçilir? | Turkcell hat taşıma

GSM operatörünüzü telefon numaranız aynı kalarak değiştirebilirsiniz. Bu işleme hat taşıma işlemi deniyor. Numarasını bir başka GSM operatörüne taşıyanlar içinse onlarca kampanya bulunuyor. Turkcell hattını taşıyan yeni müşterilerine pek çok kampanya sunuyor. Turkcell hat taşıma işlemlerinizi internetten ya da şubelerden yapabilirsiniz. Arzu ederseniz müşteri hizmetlerini arayarak izleyeceğiniz yol hakkında bilgi edinebilirsiniz.

TURKCELL HAT TAŞIMA ÖN TALEP İÇİN TIKLAYINIZ

Turkcell uygulama indir

Turkcell’in Play Store ve ya App Store’da birçok uygulaması bulunuyor. Bu uygulamaları ücretsiz olarak mobil cihazlarınıza yükleyebilirsiniz.

Turkcell salla kazan

Turkcell müşterilerine pek çok kampanya sunuyor. Bunlardan biri de Salla Kazan… Bunun için telefonunuza Dijital Operatör uygulamasın indirmeniz gerekiyor. Dijital Operatör uygulamasına giriş yapın ve Salla Kazan’a tıklayın. Ardından telefonunuzu sallayın ve bir hafta için geçerli hediyenizi alın. Salla Kazan’ı haftada bir kez kullanabiliyorsunuz.

Turkcell kalan

Turkcell kullanıcıları kalan dakikalarını, GB’larını ya da TL bakiyelerini nasıl öğrenebileceklerini merak ediyor. Kalan bakiyenizi öğrenmek için 2222'ye KALAN yazıp mesaj atabilirsiniz. Ayrıca *159#'yi tuşlayarak kalan bakiye hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Turkcell Bip

Bip, Turkcell tarafından sağlanan tüm operatörlerin kullanabileceği anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Turkcell kendi müşterilerine BİP'i kullanmaları durumunda pek çok kampanya ve GB hediye ediyor. BİP uygulamasını Play Store ve App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Turkcell Superonline paketler

Superonline internet sağlayıcı şirketlerden biridir. Turkcell Superonline kampanyaları ve internet başvurusu için işlemlerinizi internetten ya da 0850 480 81 10 nolu telefondan yapabilirsiniz.

TURKCELL SUPERONLİNE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Turkcell Superonline fatura öde

Superonline faturası yatıracak olanlar işlemlerini nasıl yapmaları gerektiğini merak ediyor. Müşteri numaranızla birlikte faturanızı internet bankacılığı üzerinden ödeyebilirsiniz. Ayrıca Superonline internet sitesindeki online işlemler bölümünden faturalarınızı ödeyebilirsiniz.

Turkcell Superonline müşteri hizmetleri

Turkcell Superonline internetiniz hakkında sorun yaşıyorsanız ya da kampanyanızı değiştirmek istiyorsanız; 0850 222 0 222’yi arayarak işlemlerinizi yapabilirsiniz.