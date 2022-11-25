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Yerel Türkan Demir'in katili için müebbet talebi
Yerel

Türkan Demir'in katili için müebbet talebi

Tavuk çiftliğinde başına kürekli vurularak öldürülen Türkan Demir'in katili için müebbet talebinde bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 19:30:00 -
Türkan Demir'in katili için müebbet talebi

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kanibey köyündeki tavuk çiftliğinde çalışan 3 çocuk annesi Türkan Demir’i başına kürekle vurarak öldüren Hakkı Elalmış’ın ilk duruşması, Çanakkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada başına kürekle vurularak öldürülen Türkan Demir’in avukatları, sanık için hiçbir hafifletici neden ve indirim sebebi uygulanmaksızın tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanmasını talep etti. Hakim, duruşmayı 2 Şubat 2023 tarihine erteledi.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 27 Mayıs’ta meydana gelen olayda, 3 yıl önce Mardin’den Biga’ya bağlı Kanibey köyüne mevsimsel işçi olarak gelen evli cd 2 çocuk babası Hakkı Elalmış, köyde özel bir tavuk üretim çiftliğinde çalışmaya başladı. Hakkı Elalmış’ın akrabaları Abdullah Demir, eşi Türkan Demir ve 3 çocuğu da geçtiğimiz yıl Mardin’den köye gelerek buradaki başka bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladı. Olay günü Türkan Demir’in bulunduğu tavuk çiftliğine gelen Hakkı Elalmış ile Demir arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüdükten sonra Elalmış, çiftlikte bulunan kürekle Türkan Demir’i kafasına defalarca vurarak öldürdü. Gözü dönen katil zanlısı, daha sonra kadının gözlerini de yuvasından çıkarttı. Çiftlikte çalışan başka bir işçi, kadının kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu eşi Abdullah Demir’e bildirdi. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cesedi, Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede eşinin işlemlerini yapan acılı eş Abdullah Demir’i teselli eden Hakkı Elalmış, çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkan Demir’i başına kürekle vurarak öldüren Hakkı Elalmış’ın ilk duruşması, Çanakkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşma salonuna getirilen sanık Hakkı Elalmış’ın ifadesi ve tanıkların ifadeleri dinlendi. Türkan Demir’in avukatları, sanık Hakkı Elalmış’ın hiçbir hafifletici neden ve indirim sebebi uygulanmaksızın tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanmasını talep etti. Hakim duruşmayı 2 Şubat 2023 tarihine ertelerken, sanık Hakkı Elalmış’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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