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Aktüel

TürkAkımdan "Senin Objektifinden Kıyıköy Fotoğraf Yarışması"

Yeniakit Publisher
2020-07-27 16:36:49 -
TürkAkımdan "Senin Objektifinden Kıyıköy Fotoğraf Yarışması"

KIRKLARELİ (AA) - Rus doğal gazını Türkiye'den Avrupa'ya ileten TürkAkım, doğal gazın karaya çıkarıldığı Kıyıköy beldesinin turizmine katkı sağlamak amacıyla "Senin Objektifinden Kıyıköy Fotoğraf Yarışması" düzenledi.

TürkAkım proje şirketinden yapılan açıklamada, Kıyıköy'ün tanıtımına katkıda bulunmak ve turizm potansiyelini desteklemek amacıyla yarışmanın düzenlendiği belirtildi.

Rusya kıyısından başlayıp Karadeniz’den ilerleyerek Türkiye'ye ulaşan TürkAkım, Trakya kıyısında karaya çıktığı nokta olan Kıyıköy'de toplumsal refahın, fiziksel altyapının ve turizm potansiyelinin gelişimi için çok çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza attığı belirtilen açıklamada, yarışmanın 31 Ağustos 2020 tarihinde sona ereceği belirtildi.

Yarışmaya www.kiyikoy.biz/yarisma adresinden başvurulacağı kaydedildi.



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