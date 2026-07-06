Yerli bilim insanlarından büyük başarı: Pillerin ömrünü uzatacak buluş tescillendi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) bünyesindeki bilim insanları, aseton ile elementel kükürdü geliştirdikleri özgün polimerizasyon yöntemiyle reaksiyona sokarak, uzun ömürlü ve hızlı şarj olabilen yeni nesil pil teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek elektroaktif polimer geliştirdi.

YTÜ Metalurji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Can Zaman ve ekibi tarafından, uzun ömürlü ve hızlı şarj olabilen yeni nesil pil teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda bilim insanları, aseton ile elementel kükürdü özgün bir polimerizasyon yöntemiyle reaksiyona soktu.

Çalışmada, kükürt gibi enerji depolayabilen, aynı zamanda hidrofobik özellik gösteren polimer geliştirildi.

Geliştirilen polimerle, uzun ömürlü ve hızlı şarj olabilen yeni nesil pil teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlanacak.

Elektroaktif polimer, Türk Patent ve Marka Kurumu Enstitüsü tarafından da tescillendi.

"ASLINDA HİBRİT ÖZELLİKLER GÖSTEREN BİR POLİMER ELDE ETTİK"

Doç. Dr. Ali Can Zaman, nihai amaçlarının pillerin ömrünü uzatmak ve daha hızlı şarj olabilmesini mümkün kılacak bir teknolojiyi ortaya koymak olduğunu söyledi.

Araştırmalarını lityum-kükürt pilleri üzerine yoğunlaştırdıklarını belirten Zaman, bu pillerde katot malzemesi olarak kullanılan elementel kükürdün çok ucuz, bol bulunan ve petrokimya endüstrisinin önemli yan ürünlerinden biri olduğunu ifade etti.

Zaman, kükürdün hidrofobik yapısı nedeniyle doğrudan pil malzemesi olarak kullanılmasının uzun ömürlü bataryalar geliştirilmesini zorlaştırdığını kaydetti.

Bu dezavantajı ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir polimerizasyon tekniği geliştirdiklerini dile getiren Zaman, şunları söyledi: "Bu yöntemle, normal şartlarda reaksiyona girmesi beklenmeyen organik bileşiklerle elementel kükürdü reaksiyona sokarak polimerik malzemeler elde ettik. Fark ettik ki kükürdün olumsuz bazı özelliklerini baskılayabiliyoruz. Yeni elde ettiğimiz malzeme, kükürdün bazı özelliklerini barındırırken aynı zamanda organik bileşiklerden gelen özellikleri de kendi içinde taşıyor. Aslında hibrit özellikler gösteren bir polimer elde ettik. Aseton yaygın olarak bilinen basit bir organik bileşik. Geliştirdiğimiz yöntem sayesinde asetonu elementel kükürtle reaksiyona sokarak yeni bir polimer malzeme elde ettik. Elde edilen malzemeler elektroaktif özellik gösteriyor ve bu sayede enerji depolayabiliyor. Sonuçlar, yeterli optimizasyon çalışmalarının ardından daha uzun ömürlü, daha hızlı şarj ve deşarj olabilen pillerin geliştirilmesinin önünü açabilecek."

Zaman, benzer çalışmalar daha önce yapılmış olsa da aseton gibi basit bir molekülün bu yöntemle elementel kükürtle reaksiyona sokularak, yeni bir malzeme sınıfı elde edilmesinin literatürde özgün bir yaklaşım olduğunu kaydetti.

“GELİŞTİRİLEN MALZEME İLERLEYEN SÜREÇTE SU ARITIMINDA DA KULLANILABİLECEK"

Doç. Dr. Zaman, malzemenin yalnızca bataryalarla sınırlı olmadığını belirterek, "Bu malzemelerin türevleri aynı zamanda karbondioksit yakalama uygulamalarında da kullanılabilir. Bu uygulamaları gerçekleştirdik ve güzel performanslar elde ettik. Böylece hem enerji depolama hem de karbondioksit yakalama alanlarında kullanılabileceğini kanıtlamış olduk." dedi.

Kükürt içeren yapısı sayesinde geliştirilen malzemenin ilerleyen süreçte su arıtımında da kullanılabileceğine dikkati çeken Zaman, özellikle sudaki cıva kirliliğinin giderilmesinde sünger gibi davranarak ağır metalleri bünyesine çekebilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Zaman, malzemenin gaz ayrıştırma ve adsorpsiyon uygulamalarında da değerlendirilebileceğini belirterek, karbondioksit yakalamaya yönelik türevlerinin de başarılı sonuçlar verdiğini kaydetti.