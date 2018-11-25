Türk zırhlıları yola yerli motorla devam edecek

Türkiye’nin ilk dizel motor üreticisi TÜMOSAN, geliştirdiği yerli motor ve güç aktarma organlarıyla güvenlik güçlerine hizmet verecek zırhlı araçların ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlanıyor. TÜMOSAN Proje Yönetim Müdür Vekili Volkan Gün, Türkiye’de motor, transmisyon, aktarım organları yapılabildiğini kaydederek, “Örneğin biz herhangi bir kısıtlama ya da hiçbir ülkeden kritik bir komponent tedarik etmeden kara platformlarında kendi ihtiyacımızı karşılayabilecek seviyedeyiz” dedi.