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Türk ve Yunan ekiplerinden ortak operasyon

Türk ve Yunan narkotik polislerince, Yunanistan'ın Pire Limanı'nda operasyon düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 23 tonluk kurşun levhalar içine gizlenmiş milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi.

08 Ocak 2019 Salı 00:02
Türk ve Yunan ekiplerinden ortak operasyon

Uyuşturucu satıcılarının adalet önüne çıkartılması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk narkotik polisi, Yunanistan'ın Pire Limanı'nda Suriye'den gelen bir konteyner içerisinde çok miktarda uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı.

Bilgi Yunan polisi ile paylaşıldı

Bunun üzerine Yunanistan'a özel bir ekip gönderilerek alınan istihbarat Yunan polisi ile paylaşıldı.

Türk ve Yunan polislerince düzenlenen operasyonda, Pire Limanı'ndaki bir konteynerde arama yapıldı.

Uyuşturucu haplar ele geçirildi

Operasyonda yaklaşık 23 tonluk kurşun levhalar içine gizlenmiş milyonlarca uyuşturucu captagon hap ele geçirildi.

Operasyonun devam ettiği ve sorumluların yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 23:33
  1. türkiye
  2. tunanistan
  3. pire limanı
  4. uyuşturucu

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