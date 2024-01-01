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Yerel Türk vatandaşının aracında sınırda 18 tabanca ele geçirildi
Yerel

Türk vatandaşının aracında sınırda 18 tabanca ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-01-01 19:14:00 -
Türk vatandaşının aracında sınırda 18 tabanca ele geçirildi

Bulgaristan gümrüğünde, Avusturya’dan Türkiye’ye gelen bir Türk vatandaşının otomobilinde 18 tabanca ele geçirildi.

Avusturya’dan Türkiye’ye gelmekte olan bir otomobil, Bulgaristan'da Vidin yakınlarındaki Tuna Köprüsü'nde inceleme yapmak üzere Bulgar gümrük müfettişleri tarafından durduruldu.

18 silah bulundu

 

Otomobilin sürücüsü, yalnızca kişisel bagaj taşıdığını söyledi. Ancak polis memurları içinde kıyafet bulunan valizi kontrol ederken 18 silah buldu.

Otomobilin sürücüsü, tabancaları ailedeki çocukların oyuncak olarak kullanması için Avusturya’dan aldığını söyledi. Tetiği ve şarjörü olan komple çerçevelerden oluşan silah parçalarına el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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