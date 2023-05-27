Türk turistler, Rusya’nın turistik kenti o bölgeyi tercih ediyor! Rusya'dan Türkiye'ye akın devam ediyor: Kalkınmadaki rolü

Türk turistlerin, Rusya’nın turistik kenti St Petersburg’a dönük ilgisinin arttığı belirtildi.

Rusya’da kuzeyin başkenti olarak kabul edilen St. Petersburg’un valisi Aleksandr Beglov, kente Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İran’dan çok daha fazla turist geldiğini söyledi.

GazetemRu’nun yerel TV kanalı 78 TV’den aktardığı habere göre Beglov, yaptırımlardan sonra yabancı turist dağılımında büyük değişiklikler olduğunu belirterek, “Artık Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, İran, Türkiye ve diğer doğu ülkelerinden daha fazla turiste ev sahipliği yapıyoruz” diye konuştu.

Şehrin aynı zamanda hava köprülerinin kurulmasına yardımcı olduğuna da değinen St. Petersburg Valisi, bu yıl Çin ve İran’a direkt uçuşların başladığını, Çin’den gelen organize turist grupları için vizesiz rejimin açılmasını beklediklerini ifade etti.

İran ile vizesiz bir rejim üzerinde anlaşmaya varıldığını hatırlatan Beglov, “Hindistan havayolları ile Delhi ve Mumbai’ye direkt uçuşlar açmak için görüşüyoruz. Asya ve Ortadoğu ülkeleri ile temasların geliştirilmesi önemli. Asya-Pasifik bölgesi ve Orta Doğu ülkelerinde yaklaşık 3,5 milyar insan yaşıyor. Bu, turizm için çok büyük bir pazar” dedi.

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Beglov, aynı zamanda Arap ülkelerinden gelen gezginlerin diğer ülkelerden gelen turistlerden altı kat daha fazla yurtdışında harcama yaptığına dikkat çekerken, dört ve beş yıldızlı otellere olan talebi artırdıklarını, genellikle büyük aileler ve gruplarla 10 ila 14 günlük uzun süreli gezileri tercih ettiklerini sözlerine ekledi.

TUI, bu yıl Türkiye’ye getireceği turist sayısını açıkladı

TUI Grubunun üst yöneticileri, Antalya-Belek’teki Rixos Premium Hotel'de düzenlenen “Partner Update” etkinliğinde Türk turizmcilerle bir araya geldi. Toplantıya Pazarlardan ve Havayollarından Sorumlu TUI Grup CEO'su David Burling, TUI Grup Ürün ve Satın Alma Direktörü Helen Caron, Merkez Bölge CEO'su Stefan Baumert, Kuzey Bölgesi CEO'su Andrew Flintham ve TUI Hollanda Genel Müdürü Arjan Kers katıldı.

2023 Türkiye hedefi 2,2 milyon

TurizmDays’te yer alan habere göre TUI Grubunun Merkez Avrupa CEO’su Stefan Baumert, 2022 yılında Türkiye’ye en fazla turist getiren tur operatörünün TUI olduğunu söyledi. Baumert “ Ancak pandemi de ikinci sıraya düştük. 2023 yılında yeniden Türkiye’de birinciliği ele aldık. TUI Grubu, Avrupa'nın Türkiye'de faaliyet gösteren en büyük turizm işletmesidir ve 2023 sezonu için 14 kaynak pazardan ülkeye seyahat eden 2,2 milyondan fazla konuğu ağırlayacaktır. Bu, 2019'a kıyasla yüzde 44'lük bir artışa işaret ediyor’’ dedi.

Burling: Türkiye’de 30 otelimiz var

Şirketin Pazarlardan ve Havayollarından Sorumlu TUI Grup CEO'su David Burling ise 2024 yılında Türkiye’de 2023 yılına göre yüzde 19’luk bir artış hedeflediklerine dikkat çekerek, “Bütün kaynak pazarlarımızdan Antalya ve Dalaman’a tatil talebinde artışlar var. TUI Grubu Robinson, Magic Life, TUI Suneo ve TUI Blue gibi 30 otelden oluşan portföyü ile Türkiye'de önemli otel yatırımlarına sahip tek Avrupalı tur operatörü grubu. TUI'nin Türkiye ile ilişkisi 35 yılı aşkın bir geçmişe sahip.” diye ifadelerini kullandı.

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