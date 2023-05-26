Yaptırımlar sebebiyle Rus külçeleri resmen Türkiye, BAE ve Çin'e satılıyor! Bu durum dengeleri altüst edecek

Rus gümrük kayıtlarına göre Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar döneminde Rus altını için önemli bir ticaret merkezi haline geldi. Hemen ardından Çin ve Türkiye geliyor.

Reuters’ın haberine göre, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana geçen bir yıl içinde yaklaşık bin altın sevkiyatının ayrıntılarını içeren kayıtlar, Körfez ülkesinin 2021 yılında sadece 1.3 tondan 4.3 milyar dolar değerinde 75.7 ton Rus altını ithal ettiğini gösteriyor.

Çin ve Türkiye de, 24 Şubat 2022 ile 3 Mart 2023 tarihleri arasında yaklaşık 20’şer ton ithalatla bir sonraki en büyük destinasyonlar oldu. BAE ile birlikte bu üç ülke, bu döneme ait gümrük verilerindeki Rus altın ihracatının yüzde 99.8’ini oluşturuyor.

UKRAYNA SAVAŞI ETKİSİ

Ukrayna’daki çatışmaların başlamasından sonraki günlerde birçok çok uluslu banka, lojistik sağlayıcı ve değerli metal rafinerisi, genellikle altın ticareti ve depolama merkezi olan Londra’ya sevk edilen Rus altınını işlemeyi bıraktı.

Londra Külçe Piyasası Birliği, 7 Mart 2022’den itibaren üretilen Rus külçelerini yasakladı ve ağustos ayı sonuna kadar İngiltere, Avrupa Birliği, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Japonya Rus külçelerinin ithalatını yasakladı.

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Ancak ihracat kayıtları, Rus altın üreticilerinin BAE, Türkiye ve Çin gibi Moskova’ya yaptırım uygulamayan ülkelerde hızla yeni pazarlar bulduğunu gösteriyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünde altın tedarik uzmanı olan Louis Marechal, Rus altınının eritilip yeniden şekillendirildikten sonra menşei gizlenerek ABD ve Avrupa pazarlarına geri dönme ihtimali bulunduğunu söyledi: "Eğer Rus altını gelir, yerel bir rafineri tarafından yeniden işlenir, yerel bir banka ya da tüccar tarafından tedarik edilir ve daha sonra piyasaya satılırsa, işte o zaman bir risk söz konusudur. Bu nedenle durum tespiti yapmak, yaptırım rejimlerine saygı gösterdiklerinden emin olmak isteyen son alıcılar için çok önemlidir.”

BAE hükümetinin Külçe Altın Komitesi ise, devletin yasa dışı mallara, kara para aklamaya ve yaptırım uygulanan kuruluşlara karşı açık ve sağlam süreçlerle işlediğini söyledi. Komite, “BAE, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen tüm mevcut uluslararası normlara uygun olarak uluslararası ortaklarıyla açık ve dürüst bir şekilde ticaret yapmaya devam edecektir” dedi.

GELİŞEN ALTIN MERKEZİ

Rusya’yı daha da izole etmek isteyen Washington, aralarında BAE ve Türkiye’nin de bulunduğu ülkeleri, ABD yaptırımlarına tabi kuruluşlarla iş yapmaları halinde G7 pazarlarına erişimlerini kaybedebilecekleri konusunda uyarmıştı.

Reuters tarafından incelenen veriler, bu ülkeler tarafından ABD yaptırımlarının ihlal edildiğini göstermiyor. Yaptırımları uygulayan Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi olan ABD Hazinesi ise yorum taleplerine yanıt vermedi.

Reuters’e ticari bir sağlayıcı tarafından sağlanan gümrük verilerindeki sevkiyatlar, 24 Şubat 2022 ile bu yıl 3 Mart arasında 116.3 tonluk ihracatı gösteriyor, ancak danışman Metals Focus, Rusya’nın 2022’de 325 ton altın ürettiğini tahmin ediyor.

Rusya’da çıkarılan altının geri kalanı muhtemelen ya ülkede kaldı ya da kayıtlarda yer almayan işlemlerle ihraç edildi. Reuters, Rusya’nın toplam altın ihracatının ne kadarının veriler kapsamında olduğunu belirleyemedi.

Rusya’nın Çin’e yaptığı altın sevkiyatlarının çoğu ise Hong Kong’a gitti. Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Rusya ile iş birliğinin “Herhangi bir üçüncü tarafın kesinti veya zorlamasından uzak olacağını” söyledi.

MALİYE BAKANLIĞI YANIT VERMEDİ

Türkiye Maliye Bakanlığı da Reuters’ın yorum taleplerine yanıt vermedi. Aynı şekilde Rus hükümeti, gümrük idaresi ve merkez bankası da altın ihracatıyla ilgili yorum taleplerini yanıtsız bıraktı.

Bu arada BAE uzun zamandır gelişen bir altın endüstrisine sahip. Ticaret verileri, 2016-2021 yılları arasında yılda ortalama 750 ton saf altın ithal ettiğini gösteriyor. Bu da Rus kayıtlarındaki sevkiyatların ithalatının yalnızca yaklaşık yüzde 10’unu oluşturacağı anlamına geliyor.

BAE önemli bir külçe altın ve mücevherat ihracatçısı.

İNDİRİMLİ FİYATLAR

BAE’ye büyük miktarlarda Rus altını sevk eden bir şirketin yöneticisi Reuters’e yaptığı açıklamada, Rus firmalarının külçe altını burada küresel gösterge fiyatlarına göre yaklaşık yüzde 1 indirimle sattığını ve bunun da ticaret için bir teşvik sunduğunu söyledi. Adının açıklanmaması koşuluyla konuşan yönetici, firmasının BAE’ye gönderdiği altının çoğunun rafinerilere gittiğini ve burada eritilip yeniden işleneceğini söyledi.

Reuters Rusya’nın en büyük dört altın madencisinden yorum istedi. Nordgold ve Norilsk Nickel (GMKN.MM) yorum yapmayı reddetti. Polyus (PLZL.MM) ve Polymetal ise yanıt vermedi.

Çoğu durumda gümrük kayıtları, rafinerici, kuyumcu ya da yatırımcı olabilecek nihai alıcıyı değil, yalnızca nakliyeci ya da tüccarları gösteriyor.

Kayıtlar BAE’ye ihraç edilen Rus altınının en büyük nakliyecisinin Fransız lojistik firması Temis Luxury’nin Dubai’deki iştiraki Temis Luxury Middle East olduğunu ve 2022 nisanından 3 Mart’a kadar 863 milyon dolar değerinde 15.6 tonluk sevkiyata katıldığını gösteriyor.

Temis Luxury Groupun Uyum Başkanı Broca Houy, şirketin “Birleşik Arap Emirlikleri’nin nakliye işleri ile ilgili yasa ve yönetmeliklerine tamamen uyduğunu” söyledi. Houy, Temis’in Rus altını satın almadığını ve sadece ABD yaptırımlarına tabi olmayan operatörlerden nakliye siparişi kabul ettiğini belirtti.

Sevkiyatlarla ilgili bir soru üzerine Fransa Maliye Bakanlığı, münferit vakalar hakkında yorum yapmayacağını ancak yaptırımların uygulanması konusunda son derece kararlı olduklarını kaydetti.

Londra’daki Reed Smith’te yaptırım avukatı olan Tan Albayrak, Avrupa yaptırımlarının genellikle denizaşırı iştiraklere uygulanmadığını, bu nedenle iştirakleri BAE, Türkiye veya Hong Kong’a Rus altını sevkiyatına dahil olan Avrupalı firmaların herhangi bir yasayı ihlal etmiş olmayacağını söyledi.

BAE’de Rus külçelerinin ikinci en büyük işleyicisi, 820 milyon dolar değerinde 14.6 tonluk sevkiyata dahil olan, Körfez devletinin varlık fonuna ait hava yolu-otel şirketi Emirates Groupun bir parçası olan lojistik firması Transguard.

Emirates, herhangi bir Rus altını satın almadığını, yürürlükteki yasalara tam uyum içinde faaliyet gösterdiğini ve artık taşımayı durdurduğunu açıkladı. “Son yasal gelişmeler nedeniyle Transguard artık Rusya’ya ya da Rusya’dan altın sevkiyatına ilişkin lojistik hizmetleri sağlamamaktadır” denildi.

Hong Kong’da Rus altın sevkiyatlarının çoğu Çinli bir lojistik şirketi olan Vpower Finance Security Hong Kong Ltd. tarafından gerçekleştiriliyordu. Kayıtlara göre bu şirket 20 Mayıs 2022 ile 3 Mart tarihleri arasında 1.2 milyar dolar değerinde 20.5 ton altının ithalatında yer aldı.

Vpower Finance Security de yorum taleplerine yanıt vermedi