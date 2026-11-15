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Gündem Trafik canavarına yargıdan tokat gibi karar! Otomobil 'silah' sayıldı, öyle bir ceza aldı ki...
Gündem

Trafik canavarına yargıdan tokat gibi karar! Otomobil 'silah' sayıldı, öyle bir ceza aldı ki...

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Diyarbakır'da ehliyetsiz ve alkollü şekilde direksiyon başına geçip drift atarken 17 yaşındaki Muhammed Ali Kalkan'ı hayattan koparan, 11 yaşındaki bir çocuğu da yaralayan sürücüye yargı acımadı. Mahkeme, skandal savunmalara geçit vermeyerek otomobili 'silah' saydı ve caniye 28 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası kesti.

Yollarda terör estiren, sorumsuzluğuyla masum canları hayattan koparan trafik canavarlarına karşı yargıdan emsal niteliğinde, yüreklere su serpen bir karar çıktı. Diyarbakır Ergani'de ehliyetsiz ve alkollü şekilde drift atarken 17 yaşındaki Muhammed Ali Kalkan'ın ölümüne, 11 yaşındaki bir çocuğun yaralanmasına neden olan sürücüye 28 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası verildi.

Olay, 14 Nisan’da Ergani ilçesi Dicle Mahallesi’nde meydana geldi. Ehliyetsiz ve alkollü sürücü Muhammet Mustafa Can’ın kullandığı 21 ES 141 otomobil, drift attığı sırada kaldırımda yürüyen Muhammed Ali Kalkan ile A.Ç.Ü.’ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Kalkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Can, yakalanıp gözaltına alındı. Can, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ergani Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Ekim’de görülen karar duruşmasında Can’a, ‘çocuğa karşı olası kastla öldürme’ suçundan 25 yıl, ‘çocuğa karşı olası kastla yaralama’ suçundan ise 2 yıl 16 ay 25 gün olmak üzere toplam 28 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası verildi.

MAHKEME: SANIĞIN SAVUNMASI SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK

Mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, dosyadaki bilirkişi raporuna göre sanığın asli kusurlu olduğu, hayatını kaybeden Kalkan ile yaralanan A.Ç.Ü.’nün ise kusurlarının bulunmadığı belirtildi.

Sanığın savunmasında, olay günü ağabeyinin arkadaşına ait otomobili habersiz aldığını, ehliyetinin bulunmadığını ve olay yerine yaklaştığında bir an gözlerinin karardığını söylediği aktarıldı. Can’ın, bir kız çocuğunun aracın önüne atladığını, çocuğa çarpmamak için manevra yaptığını ve drift atmadığını öne sürerek suçlamayı kabul etmediği kaydedildi. Kamera görüntülerinin sanığın savunmasıyla örtüşmediği belirtilen kararda, “Kamera inceleme tutanağında yola atlayan herhangi bir şahsın olmadığı ve sanığın olay yerinde süratli ve zikzaklı bir şekilde seyrettiği görülmüştür. Dolayısıyla sanığın beyanının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmıştır” denildi.

Kararda ayrıca alkolün kandaki miktarının saatte 0,15 promil azaldığı yönündeki adli tıp kabulü esas alınarak, sanığın olay saatinde en az 1,03 promil alkollü olduğunun belirlendiği ifade edildi.

MAHKEME KARARINDA 'SONUCU GÖZE ALIP KABULLENDİ' VURGUSU

Gerekçeli kararda, sanığın gündüz vakti okul çevresinde, yayaların ve öğrencilerin bulunduğu işlek bir yerde araç kullandığına dikkat çekildi. Sanığın, ölümle sonuçlanabilecek bir olaya neden olabileceğini öngörmesine rağmen bunu önlemek için herhangi bir davranışta bulunmadığı belirtilerek, “Sonucu göze alıp kabullenmek suretiyle başka bir deyişle ‘olursa olsun’ diyerek eylemini gerçekleştirmiştir” ifadelerine yer verildi.

Tanıkların da sanığın süratli ve zikzak çizerek ilerlediğini anlattığı kaydedilen kararda, Can’ın olası kastla hareket ederek Kalkan’ın ölümüne, A.Ç.Ü.’nün ise yaralanmasına neden olduğunun sabit görüldüğü belirtildi.

DİYARBAKIR'DAKİ KAZADA OTOMOBİL 'SİLAH' SAYILDI

Mahkeme, olayda kullanılan otomobili, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6/1-f maddesi kapsamında ‘silah’ olarak değerlendirdi. Gerekçeli kararda, sanığın eylemini bedensel veya ruhsal açıdan kendisini savunamayacak durumdaki kişiye karşı, silah sayılan otomobille gerçekleştirdiği belirtildi. Kararda, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olduğu da kaydedildi.

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