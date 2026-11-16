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Yerel Düzce’de feci kaza! D-100’de canından oldu…
Yerel

Düzce’de feci kaza! D-100’de canından oldu…

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Düzce’de D-100 karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kimlik tespiti için parmak izi çalışması başlatılırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, D-100 karayolunun Melen Su Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce’den Sakarya yönüne ilerleyen Onur Ç. yönetimindeki 37 ACC 202 plakalı hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.

KİMLİĞİ PARMAK İZİNDEN BELİRLENECEK

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan şahıs için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak talihsiz yaya, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

 

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi için jandarma ekipleri parmak izi çalışması başlattı. Hafif ticari aracın sürücüsü Onur Ç. ise gözaltına alındı.

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