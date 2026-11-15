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Gündem Bakan Gürlek'ten Filistin'in 38'inci yılına özel paylaşım: Adaletin ve vicdanın sesi olmayı sürdüreceğiz
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Bakan Gürlek'ten Filistin'in 38'inci yılına özel paylaşım: Adaletin ve vicdanın sesi olmayı sürdüreceğiz

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Bakan Gürlek'ten Filistin'in 38'inci yılına özel paylaşım: Adaletin ve vicdanın sesi olmayı sürdüreceğiz

Adalet Bakanı Gürlek, Filistin Devleti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajla mazlum coğrafyanın sesini bir kez daha dünyaya duyurdu. İşgal altındaki topraklarda süren vahşetin son bulması ve faillerin yargı önünde hesap vermesi gerektiğini hatırlatan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bu haklı davanın en güçlü savunucusu olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Filistin Devleti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık iradesine vurgu yapan Gürlek, Filistinli sivillerin huzur ve güven içinde yaşamasının insanlık onurunun gereği olduğunu belirtti.

Filistin halkının kendi vatanında güven içinde yaşaması ve çocukların korkudan uzak bir geleceğe kavuşması gerektiğini ifade eden Gürlek, Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan zulmün sona ermesi çağrısında bulundu.

"ULUSLARARASI HUKUKUN GEREKLİLİKLERİ YERİNE GETİRİLMELİ"

Paylaşımında sivillerin korunması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi gerektiğine dikkat çeken Gürlek, uluslararası hukukun gerekliliklerinin yerine getirilmesi çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine de vurgu yapan Gürlek, Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdüreceğini belirtti.

Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin halkının haklı davasını uluslararası platformlarda savunmaya, zulmün karşısında adaletin ve vicdanın sesi olmaya, daha adil bir dünyanın inşası için güçlü bir irade ortaya koymaya devam edeceğiz."

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Yorumlar

ata

sınırı, ordusu, ithalatı, ihracatı, ekmeği başkasına bağlı bir ülke var mı... olur mu... malesef avunma, avutma...
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