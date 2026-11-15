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Dünya 11 yıl sonra yeniden sahaya çıktı! Ronaldinho 46 yaşında formayı giydi
Dünya

11 yıl sonra yeniden sahaya çıktı! Ronaldinho 46 yaşında formayı giydi

Yeniakit Publisher
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Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldinho, profesyonel kariyerini noktalamasından 11 yıl sonra İtalya 3. Lig ekibi Ravenna’nın formasıyla sahaya çıktı.

Futbol dünyasının unutulmaz isimlerinden Ronaldinho, yıllar sonra yeniden yeşil sahalara döndü. Profesyonel futbol kariyerini Fluminense forması giydiği 2015'te noktalayan Ronaldinho, ağustos ayında yatırımcı olarak dahil olduğu İtalya Serie C ekibi Ravenna'nın Forli ile oynadığı derbide ilk 11'de sahaya çıktı.

 

Kariyerinde 299 golü bulunan ve karşılaşmanın ilk 45 dakikasında forma giyen Ronaldinho, ilk golde asist yapan Lonardi'ye pas vererek atağı başlattı ve takımının 1-0 öne geçmesinde pay sahibi oldu.

İlk yarı boyunca 28 kez topla buluşan Brezilyalı yıldız, şık dokunuşlarıyla dikkati çekti.

 

Biletleri tükenen maç için Bruno Benelli Stadı'nda, Ronaldinho'ya ve yıllarca giydiği 10 numaralı formaya ithafen "R10" adı verilen geçici bir tribün inşa edildi. Karşılaşma, birçok ülkede canlı yayımlandı.

 

Ligde ikinci sırada yer alan Ravenna, Giulio Donati ve Simone Rabbi'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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