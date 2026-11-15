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Spor CANLI ANLATIM: Fransa - Türkiye
Spor

CANLI ANLATIM: Fransa - Türkiye

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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CANLI ANLATIM: Fransa - Türkiye

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Fransa ile karşılaşıyor. Karşılaşma Fransa 0 - 0 Türkiye skoruyla devam ediyor.

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Fransa 0 - 0 Türkiye

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Fransa: Maignan, Kumbedi, Jacquet, Konate, Diouf, Da Cunha, Cherki, Rabiot, Olise, Barcola, Mbappe.

Türkiye: Berke, Zeki, Merih, Abdülkerim, Emirhan, Eren, Can, İsmail, Hakan, Arda, Deniz.

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