CANLI ANLATIM: Fransa - Türkiye
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Fransa ile karşılaşıyor. Karşılaşma Fransa 0 - 0 Türkiye skoruyla devam ediyor.
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Fransa 0 - 0 Türkiye
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Fransa: Maignan, Kumbedi, Jacquet, Konate, Diouf, Da Cunha, Cherki, Rabiot, Olise, Barcola, Mbappe.
Türkiye: Berke, Zeki, Merih, Abdülkerim, Emirhan, Eren, Can, İsmail, Hakan, Arda, Deniz.