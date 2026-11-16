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İsrafın boyutu ortaya çıktı: Her yıl 4,7 milyonu çöpe gidiyor!

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İsrafın boyutu ortaya çıktı: Her yıl 4,7 milyonu çöpe gidiyor!

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Türkiye'de yılda 4,7 milyon ekmeğin çöpe gittiğini ve bunun yıllık maliyetinin 1,5 milyar doları aştığını belirtti.

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Foto - İsrafın boyutu ortaya çıktı: Her yıl 4,7 milyonu çöpe gidiyor!

Ekmek israfı giderek büyük bir sorun haline geldi. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından Ankara’da düzenlenen Ekmek Çalıştayı’nda, Türkiye’nin ekmek israfı bilançosu ve un sektörünün ihracat performansı ele alındı.

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Foto - İsrafın boyutu ortaya çıktı: Her yıl 4,7 milyonu çöpe gidiyor!

GÜNDE 4,7 MİLYON EKMEK ÇÖPE GİDİYOR Çalıştayda konuşan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, israf edilen ekmeğin ekonomik değerinin resmi verilere göre 1,5 milyar doları aştığını açıkladı. Un ihracatında dünya lideri olan Türkiye’nin israf ettiği ekmek miktarının, un ihracatından elde edilen net kazancın üzerine çıktığını belirten Güldal, ülke genelinde üretilen ekmeğin yüzde 6’sının, yani her gün 4,7 milyon ekmeğin çöpe gittiğini kaydetti.

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Foto - İsrafın boyutu ortaya çıktı: Her yıl 4,7 milyonu çöpe gidiyor!

235 BİN HEKTAR TARIM ARAZİSİ VE 1,2 MİLYAR METREKÜP SU BOŞA HARCANIYOR Ekmek israfının yalnızca nihai ürün kaybı anlamına gelmediğine dikkat çeken Güldal, tarımsal üretim girdilerindeki kayıpları paylaştı. İsraf edilen ekmek miktarı üzerinden yapılan hesaplamaya göre 235 bin hektar tarım arazisi boş yere işleniyor. İsraf nedeniyle yılda 1,2 milyar metreküp su ve 21 bin ton mazot boşa harcanıyor. İklim değişikliği ve kuraklık riskinin arttığı bir dönemde hiçbir kaynağın israf edilmemesi gerektiğini vurgulayan Güldal; üretim ve satışta planlama yapılması, özellikle restoran ve toplu tüketim noktalarında küçük gramajlı ekmeklerin sunulması, okullarda farkındalık eğitimleri verilmesi ve atık gıdaların geri dönüşüm imkanlarının araştırılması gerektiğini ifade etti.

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Foto - İsrafın boyutu ortaya çıktı: Her yıl 4,7 milyonu çöpe gidiyor!

UN İHRACATI 3 MİLYON TON HEDEFİNDEN 2 MİLYON TONA GERİLEDİ 15 yıldır dünya un ihracatında lider konumda bulunan ve 2023 yılında 3,6 milyon ton ile rekor kıran sektörün 2026 yılı beklentilerini değerlendiren TUSAF Başkanı Mesut Çakmak, yıla 3 milyon ton ihracat hedefiyle başlamalarına karşın yılı 2 milyon ton seviyesinde kapatmaya hazırlandıklarını söyledi.

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Foto - İsrafın boyutu ortaya çıktı: Her yıl 4,7 milyonu çöpe gidiyor!

İhracattaki gerilemeyi fiyat belirsizliği ve yüksek proteinli buğday ithalatında yaşanan sorunlara bağlayan Çakmak, temmuz ayından itibaren Karadeniz’deki savaş nedeniyle ticari gemilerin vurulmasının buğday fiyatlarını 300-325 dolar bandına taşıdığını ve bu gelişmenin sektöre yaklaşık 25 milyon dolar kayıp yaşattığını belirtti. Çakmak, sorunların çözümü için TMO, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimlerinin sürdüğünü ve tarımsal desteklerin doğrudan ürüne verilmesi gerektiğini ifade etti.

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