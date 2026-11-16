İsrafın boyutu ortaya çıktı: Her yıl 4,7 milyonu çöpe gidiyor!

235 BİN HEKTAR TARIM ARAZİSİ VE 1,2 MİLYAR METREKÜP SU BOŞA HARCANIYOR Ekmek israfının yalnızca nihai ürün kaybı anlamına gelmediğine dikkat çeken Güldal, tarımsal üretim girdilerindeki kayıpları paylaştı. İsraf edilen ekmek miktarı üzerinden yapılan hesaplamaya göre 235 bin hektar tarım arazisi boş yere işleniyor. İsraf nedeniyle yılda 1,2 milyar metreküp su ve 21 bin ton mazot boşa harcanıyor. İklim değişikliği ve kuraklık riskinin arttığı bir dönemde hiçbir kaynağın israf edilmemesi gerektiğini vurgulayan Güldal; üretim ve satışta planlama yapılması, özellikle restoran ve toplu tüketim noktalarında küçük gramajlı ekmeklerin sunulması, okullarda farkındalık eğitimleri verilmesi ve atık gıdaların geri dönüşüm imkanlarının araştırılması gerektiğini ifade etti.