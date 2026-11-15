Nevşehir'de feci kaza! Otobüs ata çarptı, yedek şoför kurtarılamadı…

Nevşehir’de yolcu otobüsünün aniden yola çıkan ata çarpması sonucu meydana gelen kazada yedek şoför hayatını kaybederken, otobüs şoförü ve 1 yolcu yaralandı. Kazada at da telef oldu.

Kaza, Kayseri-Nevşehir yolu Ürgüp Sarıhıdır kavşağında, Ulaşlı ve Çökek köyleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri’den İzmir’e gitmekte olan Yeni Aksaray Turizm firmasına ait 07 BYG 317 plakalı yolcu otobüsü, Nevşehir istikametine seyir halindeyken Sarıhıdır kavşağı yakınlarında aniden yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın şiddetiyle at telef olurken, otobüs şoförü O.A., yedek şoför Abdullah Gül ve 1 yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan yedek şoför Abdullah Gül, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otobüs şoförü O.A. ile yolcunun tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.