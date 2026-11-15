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Dünya Akdeniz'de nefes kesen operasyon! AB güçlerinden Rus tankerine şok baskın
Dünya

Akdeniz'de nefes kesen operasyon! AB güçlerinden Rus tankerine şok baskın

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Akdeniz'de nefes kesen operasyon! AB güçlerinden Rus tankerine şok baskın

Avrupa Birliği (AB) deniz kuvvetleri, Akdeniz'de tansiyonu zirveye çıkaran bir hamleye imza attı. Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı "gölge filo"ya ait olduğu belirlenen MV Midag adlı dev petrol tankerine helikopterlerle hava indirme operasyonu düzenlendi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, baskın anlarına ait çarpıcı kareleri dünyayla paylaşırken, Moskova'yı köşeye sıkıştıracak yeni yaptırım paketinin de sinyalini verdi.

AB güçleri, Rusya'nın gölge filosuna ait olduğu değerlendirilen MV Midag adlı petrol tankerine Akdeniz'de operasyon düzenledi. Kaja Kallas, hava indirme operasyonuna ait fotoğrafları paylaştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, EUNAVFOR MED (Avrupa Birliği Akdeniz Deniz Gücü) İrini Operasyonu kapsamında Akdeniz'de Rusya'nın gölge filosuna ait olduğu değerlendirilen "MV Midag" adlı petrol tankerine operasyon düzenlendiğini bildirdi.

13 Kasım'da AB'ye bağlı deniz kuvvetlerinin sahte bayrak altında ilerlediği belirtilen söz konusu tankere hava indirme operasyonu gerçekleştirdiğini belirten Kallas, operasyon anlarına ait fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.

AB Temsilcisi, Rusya'nın AB yaptırımlarını aşmak için kullandığı gölge filosunu hem denizde hem de diplomatik yollarla masada engellemeye devam edeceklerini belirterek, AB dışişleri bakanlarının yarın bu filoyu destekleyen banka ve şirketlere yönelik yeni yaptırımları onaylamasının beklendiğini kaydetti.

AB'NİN AKDENİZ'DEKİ İRİNİ OPERASYONU NEDİR?

Avrupa Birliği (AB) tarafından 2020 yılında Libya'ya yönelik silah ambargosunun uygulanmasını denetlemek amacıyla kurulan EUNAVFOR MED İrini Operasyonu, Akdeniz'de deniz yoluyla gerçekleştirilen yasa dışı silah sevkiyatlarının tespit edilmesi ve önlenmesi için faaliyet yürütüyor.

Operasyon kapsamında görev yapan AB unsurları, kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde şüpheli gemilere yönelik denetim ve müdahalelerde bulunabiliyor. Görev süresi Mart 2029'a kadar uzatılan IRINI Operasyonu, geçmişte de Rusya ile bağlantılı olduğu belirtilen gemilere yönelik benzer müdahalelerde bulunmuştu.

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