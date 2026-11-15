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Dünya ABD’de uçuşlar 4 saat durdu! Trump sessizliğini bozup Biden’ı hedef aldı
Dünya

ABD’de uçuşlar 4 saat durdu! Trump sessizliğini bozup Biden’ı hedef aldı

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ABD’de uçuşlar 4 saat durdu! Trump sessizliğini bozup Biden’ı hedef aldı

ABD genelinde tüm uçuşların saatlerce durdurulmasına yol açan hava trafik kontrol arızasının ardından Donald Trump ilk açıklamasını yaptı. Sistemin yıllardır eski teknolojiyle çalıştığını savunan Trump, sorumluluğu Joe Biden yönetimine yükledi.

ABD’de binlerce uçuşu etkileyen hava trafiği krizi siyasi tartışmaya dönüştü. Federal Havacılık İdaresinin (FAA) iletişim sorunları nedeniyle ülke genelindeki uçuşları dört saatten fazla durdurmasının ardından yaklaşık bir buçuk gün sessiz kalan Donald Trump, önceki yönetimi suçladı.

 

“Sistem 50 yıllık”

Trump, hava trafik kontrol altyapısının yenilenmesi gerektiğini belirterek Kongre’ye bütçe çağrısı yaptı. Mevcut sistemin önemli bölümünün yaklaşık 50 yıllık olduğunu savunan Trump, yeni altyapının tek seferde ve hızlı biçimde kurulması gerektiğini söyledi.

Yaşanan sorunlardan Biden yönetimini sorumlu tutan Trump, önceki dönemde yapılan harcamaların mevcut sistemi iyileştirmediğini öne sürdü.

 

Uçuşlar ülke genelinde durduruldu

FAA, 13 Kasım günü saat 16.00’dan kısa süre önce farklı hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen iletişim problemi nedeniyle ABD’deki tüm havalimanları için uçuş durdurma kararı aldı. Karar binlerce seferin iptal edilmesine veya gecikmesine neden oldu. Hava sahası yaklaşık dört saat sonra yeniden açıldı.Ulaştırma yetkilileri, ilk incelemelerde olayın bir siber saldırıdan kaynaklandığına ilişkin bulguya rastlanmadığını açıkladı.

 

Tek bir cihaz ihtimali araştırılıyor

Krizin eski teknolojiyle bağlantılı olabileceği üzerinde durulurken, yaklaşık beş saat süren aksaklığın Arkansas ve Teksas’taki sistemlerde kullanılan tek bir ağ cihazından kaynaklanmış olabileceği de gündeme geldi. Kesin nedenin belirlenmesine yönelik inceleme sürerken, olay ABD’de hava trafik kontrol altyapısının yenilenmesi tartışmasını yeniden alevlendirdi.

 

Trump neden geç konuştu?

Trump’ın kriz başladıktan sonra uzun süre kamuoyuna açıklama yapmaması da tartışma konusu oldu. Yönetim yetkilileri ise başkanın süreç boyunca gelişmeleri takip ettiğini ve ilgili bakanlarla sürekli iletişim halinde bulunduğunu belirtti. ABD’de ülke çapında benzer ölçekte bir uçuş durdurma kararı daha önce 11 Eylül saldırılarının ardından yaşanmıştı.

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