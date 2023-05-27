ASELSAN'dan 9.5 milyon dolarlık yurtdışı satış sözleşmesi! İmza atıldı: Kim satın alacak?
ASELSAN, bir uluslararası müşterisi ile 9,5 milyon dolarlık yurtdışı satış sözleşmesi imzaladı. Sürpriz gelişmeyi duyurdu...
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile uluslararası müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik toplam bedeli 9 milyon 456 bin 866 dolar olan bir yurtdışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.
Bildiride şu ifadelere yer verildi:
“ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik toplam bedeli 9.456.866 ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır.”
Kime satıldı!
Adı açıklanmazken uluslararası bir müşteri olduğu duyruldu.
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