Türk televizyonlarında yeni kepazelik! Seda Sayan canlı yayında Canten Kaya ile yatağa girdi

Reyting uğruna ahlaksızlığın teşhir edildiği gündüz kuşağı programları rezilliklere doymuyor. Özellikle kadınlar üzerinden asli değerlerin koparılmaya çalışıldığı programlar ile Müslüman Türk toplumu devşirilmeye çalışılıyor.

Evlilik gibi kutsal bir müessesenin içini boşaltan ‘ahlaksız’ yapımların iş birliği ile toplum 'fark edilmeden' dejenere olmaya mahkum edilirken, özellikle geleceği inşa edecek olan bugünün çocukları ve gençleri bu ahlaksız yapımlarla uyuşturuluyor.

'Kadın programları' rezilliklere doymuyor

Gündüz kuşağında ekranlara gelen ve toplumsal konuların işlenildiği 'kadın programları', 'izdivaç' adı altında 'soytarılığın' sergilendiği evlilik programlarının yerini çok çabuk doldurdu.

Canlı yayında aynı yatağa girdi

Star TV ekranlarında yayınlanan Sabahı Sultanı programında ilginç bir olay yaşandı. Uzman isim Canten Kaya'nın konuk olduğu canlı yayında aldatan erkeğin eve geldikten sonra eşine nasıl davrandığı anlatıldı. Bu sırada da stüdyoya bir yatak getirildi.

Kaya açıklama yaparken Seda Sayan da yatağın içine girerek uyuyormuş rolü yaptı. Konuşmaya devam eden Canten Kaya da yatağa girdi ve ikili karı-koca gibi konuşmaya başladı. Uzun süren yatak konuşması sırasında hem Sayan'ın hem de Kaya'nın rolüne kendini fazlasıyla kaptırdı. İkilinin bu rezil anları büyük tepki çekerken RTÜK'ün pek de caydırıcı olmayan cezalarla bu tarz programların yayınlanmasına izin vermesi ise eleştirilere neden oldu.