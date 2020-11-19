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Ekonomi Türk Telekom'un oyun platformu Playstore'da yüzde 95'e varan indirim
Ekonomi

Türk Telekom'un oyun platformu Playstore'da yüzde 95'e varan indirim

Yeniakit Publisher
2020-11-19 14:44:21 -
Türk Telekom'un oyun platformu Playstore'da yüzde 95'e varan indirim

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, oyunseverlerin nabzını dijital oyun platformu Playstore yıl sonu kampanyası ile yüzlerce oyun yüzde 95’e varan indirimle oyunseverlerle buluşuyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Playstore, büyük beğeni kazanan yapımları indirimli fiyatlarla oyun severlere sunmayı sürdürüyor.

Playstore'da 19 Kasım'da başlayıp sene sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında EA Games'ten Ubisoft'a kadar onlarca dünya devi geliştiricinin yapımları indirimli fiyatlarla oyunseverleri bekliyor.

Güvenli, hızlı ve güçlü altyapısıyla kullanıcılara sorunsuz bir oyun satış deneyimi yaşatan Playstore'un yıl sonu indirimlerine birçok geliştiricinin ve yayıncının yapımı dahil oluyor.

EA Games, 2K Games, Ubisoft, Bethesda, Warner Bros, Paradox Interactive, Team 17 Digital, Konami Digital, 505 Games, Gearbox, Daedalic, Curve Digital, Fatshark ve H2 Interactive ve gibi oyun şirketlerinin yapımları indirimli olarak satışa sunulacak.

Mars'taki yaratıklara karşı temposu hiç düşmeyen Doomguy karakterinin yeryüzündeki macerası Doom Eternal, gözde futbol oyunu serisinin son halkası FIFA 21, aksiyon ve macera türünü başarıyla harmanlayan Control indirimli oyunlar arasında yer alıyor.

Ayrıca Warner Bros’un milyonlarca satış başarısına ulaşan dövüş oyunu Mortal Kombat 11 ve ek paketleri ile Ubisoft’un Farcry ve Assassin’s Creed serisi yine indirimli yapımlar arasında bulunuyor.

Playstore'da oyunseverlere PC ve Mac platformları için 3 binden fazla oyun, Free to Play paketleri, PlayStation 4 oyunları ve oyuncu ekipmanları sunuluyor.

Türk Telekom'un evde internet müşterileri internet faturasına ek 12 aya varan taksit imkanıyla, Türk Telekom müşterisi olmayan oyun severler ise mobil ödeme ve kredi kartı seçeneğiyle sahip olabiliyor.

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