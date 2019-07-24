Türk Telekom’un hedefi ‘Yeni Nesil Şirketler’

Nevzat Orbay

Türkiye’de girişimcilik ve inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması yönündeki girişimler hız kazanırken, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanan KOBİ’lerin imza attığı başarı hikâyelerinin sayısı da artıyor. Bu süreçte öncü rolü oynayan Türk Telekom, odağına yeni nesil şirketleri alıp ekonomiye katkı sağlıyor.

Ekonomik kalkınmanın temel taşı

Son verilere göre ülkemizdeki işletmelerin yüzde 99,8’ini oluşturan KOBİ’ler, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel taşı durumunda. Türk Telekom, Türkiye’de istihdamın yüzde 73,5’ini, toplam cironun yüzde 62’sini, maaş ve ücretlerin yüzde 54,1’ini sağlayan; ihracatın yüzde 55,1’ini, ithalatın ise yüzde 37,7’sini gerçekleştiren KOBİ’lerin büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyor. Bu nedenle bu ülkenin esnaf ve KOBİ’lerine daha verimli çalışmaları ve uluslararası pazarlara açılmaları için oldukça kapsamlı bir teknoloji desteği sağlıyor, 360 derece dijitalleşme süreçlerinde de kendisini en yakın çözüm ortağı olarak konumlandırıyor.

Ülkenin dijital dönüşümünün önemli bir adımı olan yeni nesil şirketlerin yakın gelecekte ekonomiye daha büyük katkılar sağlayacağını ön gören Türk Telekom yönetimi; mobilden sabit internete, bulut hizmetlerinden veri merkezine kadar esnaf ve KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları tüm ürün, hizmetleri ve çözümleri tek bir noktadan sunuyor.

1 milyon şirkete hizmet

Türk Telekom, en ücra noktalara ulaşan yaygın hizmet ağı ile Türkiye’nin 81 ilinde 1 milyona yakın şirkete hizmet veriyor ve ayrıca ülkenin en büyük veri merkezi ve siber güvenlik merkezi tarafından desteklenen kurumsal hizmetleri ile ülkemizdeki pek çok şirketin dijital dönüşüm sürecine liderlik ediyor.

Türk Telekom, KOBİ’lerin iş yerlerine telefon bağlantısı kurdukları, teknoloji ve bilişim alanlarında yatırım yapmaya başladıkları andan itibaren, özellikle büyüme süreçlerinde kullanacakları veri depolama, muhasebe programı, e-işler (e-fatura, e-irsaliye, e-bilet, e-arşiv vb.), makineler arası iletişim teknolojileri, dijital fax gibi esnaf ve KOBİ’lere özel geliştirilmiş ve çeşitli altyapılara entegre olabilen geniş yelpazeli ürün, çözümler ve hizmetler ile her aşamada yanlarında yer alıyor.

Küresel rekabete hazırlıyor

Türk Telekom, ülkedeki KOBİ’leri küresel alanda rekabet edebilecek seviyeye taşımak için onları iletişim ve altyapı hizmetleri, şebeke, veri merkezi ve bulut hizmetleri gibi birçok teknoloji ile donatıyor. KOBİ’lerin teknoloji geliştikçe artan siber güvenlik ihtiyaçlarına Türk Telekom, güçlü iş ortakları ile dijital çözümler sunarken, KOBİ’lerin faaliyetlerini fiziksel olarak etkileyecek tehlikelere karşı da koruyor. Sunduğu ürünler ile birlikte KOBİ’lere iş yeri sigortası da hediye eden Türk Telekom, tüm bu çözümleri en uygun fiyat, kolay kurulum ve satış sonrası müşteri hizmetleri ile sektörel ihtiyaçlara göre şekillendiriyor. Bununla birlikte esnaf ve KOBİ’lerin işlerini online’a taşıması, internet üzerinden satış yapabilmesi, reklam ve tanıtıma yer verebilmesi, iş süreçlerini anlık takip edebilmesi için gerekli dijital ürün ve servis portföyünü oluşturmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Girişimcilere büyük destek

Türk Telekom’un yürüttüğü teknolojik ve dijital dönüşüm çalışmalarının önemli bir kısmı da milli ve yerli ürün ve çözüm gelişimine katkı sağlamak. Bu doğrultuda Türk Telekom, ülkenin teknoloji üreten ve ihraç eden konuma gelmesi için bu alanda faaliyet gösteren işletmelere ve girişimcilere destek veriyor. 2013 yılında başlatılan, Türkiye’de özel sektör tarafından yürütülen ilk girişim hızlandırma programı olan PİLOT’tan bugüne kadar 56 girişim başarıyla mezun oldu. Bu girişimler, 2018 yılında 280 kişiye istihdam sağladı ve 24 milyon liralık ciro elde etti. Mezun olan girişimlerden 17’si yatırım aldı. PİLOT programına dahil olan her bir girişime 125 bin lira nakit desteği sağlamanın yanı sıra güçlü bir mentor desteği de sunuluyor. PİLOT’un yeni dönemi ile birlikte girişimlere yapılan yatırımlar 2019 kadar toplamda 4 milyon liranın üzerine çıkacak. Öte yandan, 2018 yılının başında büyüme aşamasındaki girişimleri desteklemek adına sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT VENTURES’ı kuran Türk Telekom, ilk yatırımını sağlık alanında online sağlık danışmanlığı hizmeti veren DOCTOR TURKEY’e yaptı. İkinci yatırımını ise eğitim alanında gerçekleştirerek 2019 başında, PİLOT programının eski mezunlarından olan, çocuklara yönelik Türkiye’nin ilk oyunlaştırılmış eğitim platformu MENTAL UP’a gerçekleştirdi. Şirketin hayata geçirdiği diğer projeler arasında girişimcilere yönelik Türkiye’nin ilk ücretsiz topluluk merkezi olan SANTRAL de yer alıyor.

KOBİ’lere sunulan çözümler

Türk Telekom’un, en küçüğünden en büyüğüne, tüm esnaf ve KOBİ’lerin iletişim ve teknoloji ihtiyaçları için sunduğu ürün ve hizmetlerin bazıları şunlar:

-Mobil Teklifler: Mobil iletişim ihtiyaçlarında, limitinde duran internet özellikli “Kontrol Sizde” tarifeleri ile KOBİ’lere fatura şoku yaşatmayan, 2GB’dan 30GB‘a kadar her türlü ihtiyaca göre farklılaşan paket seçenekleri bulunmaktadır. Buna ek olarak Türk Telekom veri, konuşma ve SMS ihtiyaçları farklılaşan KOBİ’lere kendi tarifelerini esnek olarak oluşturabileceği “Smart Business” portföyünü de sunuyor.

-M2M: Türk Telekom’un sektöründe en ileri gelen firmalar ile yaptığı iş ortaklıkları sayesinde KOBİ’lerin araç takip, araç içi kamera, akıllı sensörler ve sayaçlar, POS çözümleri, güvenlik kamerası gibi ihtiyaçları uçtan uca, Türk Telekom çatısı altından karşılanıyor.

-Sabit İnternet: Türk Telekom, işletmelerin bağlantı ihtiyaçlarına yönelik KOBİ’lere fiber, metro Ethernet ve ADSL hizmetleri ile hızlı, kesintisiz ve kotasız paketler sunuyor.

-Sabit Ses: Türk Telekom, tüm işletmelerin olmazsa olmazı sabit telefon erişiminin yanısıra yeni nesil sabit ses ürünleri ile en kaliteli hizmeti sunmaya odaklanıyor.

-Bulut Çözümler/Veri Depolama: Dijital veri depolama çözümleri ile işletmelere uçtan uca çözümler sunuluyor.