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Ekonomi Türk Telekom’un gönüllüleri 81 ilde
Ekonomi

Türk Telekom’un gönüllüleri 81 ilde

İletişim şirketi Türk Telekom, Türkiye’nin 81 ilinde önemli çalışmalar yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 21:03:00 -
Türk Telekom’un gönüllüleri 81 ilde

Şirket, gönüllüleriyle görme engellilerin ve kadınların da hayatlarına dokunuyor.

Önceliğimiz insan

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, en büyük önceliklerinin insan olduğuna işaret ederek, “İşte bu yüzden 81 ilimizdeki çalışanlarımız ve gönüllülerimizle hem iyi hem kötü günde herkesin yanında olmayı, hayatını kolaylaştırmayı önemsiyoruz, bunun sorumluluğunu taşıyoruz” dedi. Önal, “Görme engellilere yönelik ‘Kitaplara Ses’ uygulamamız, gönüllülerimizin dijital pazarlama eğitimlerine yer verdiğimiz ‘Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay’ projemiz ve Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibimiz (TTAKE), bu yaklaşımla devreye aldığımız çalışmaların başında bulunuyor” diye konuştu.

Anlamlı projeler

‘Kitaplara Ses’ uygulamasında yaklaşık 500 bin sayfa kitap, 30 bine yakın gönüllü tarafından seslendirildi. İkinci aşamasına geçilen ‘Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay’ projesine ise 70 gönüllü verdikleri dijital eğitimlerle katkıda bulundu. 2010 yılında kurulan TTAKE de Türkiye genelinde 11 bölgede 150 gönüllü çalışana ulaştı. AFAD’la koordineli bir şekilde çalışan TTAKE; gerek Van, Erzincan, Elazığ ve İzmir depremlerinde gerekse Trabzon ile Samsun’da yaşanan birçok sel baskınında devredeydi.

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