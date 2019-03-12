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Türk Telekom’dan sosyal proje

Türk Telekom’un da katkı yaptığı ‘İnternetle Hayat Kolay Projesi’ kapsamında Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde muhtar adaylarına yönelik internet eğitimi verildi.

12 Mart 2019 Salı 11:41
Türk Telekom’dan sosyal proje

Türk Telekom’un da katkı yaptığı ‘İnternetle Hayat Kolay Projesi’ kapsamında Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde muhtar adaylarına yönelik internet eğitimi verildi. Aralarında 60 yaşındaki Hasibe Gıdık’ın da bulunduğu muhtar adayları, bilgisayar kullanmayı öğrendi.  Artık bilgisayarda istediklerini yapabildiğini belirten Gıdık, “Telefonla görüntülü konuşmayı bile öğrendim. Muhtar seçilirsem  vatandaşlara internet üzerinden de hizmet edebileceğim” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:41
  1. Kırklareli
  2. Türk Telekom
  3. İnternetle Hayat Kolay Projesi

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