Türk Telekom’dan sosyal proje Türk Telekom’un da katkı yaptığı ‘İnternetle Hayat Kolay Projesi’ kapsamında Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde muhtar adaylarına yönelik internet eğitimi verildi.

Türk Telekom’un da katkı yaptığı ‘İnternetle Hayat Kolay Projesi’ kapsamında Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde muhtar adaylarına yönelik internet eğitimi verildi. Aralarında 60 yaşındaki Hasibe Gıdık’ın da bulunduğu muhtar adayları, bilgisayar kullanmayı öğrendi. Artık bilgisayarda istediklerini yapabildiğini belirten Gıdık, “Telefonla görüntülü konuşmayı bile öğrendim. Muhtar seçilirsem vatandaşlara internet üzerinden de hizmet edebileceğim” dedi.

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