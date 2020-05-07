Türk Telekom’dan izolasyonlu Ramazan reklamı

Türkiye'nin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşılayan Türk Telekom, yeni yayına giren Ramazan temalı reklam filminde seyahat kısıtları ve izolasyon nedeniyle yapım sürecinde ilklere imza attı. Proje ön hazırlık aşamaları fotoğraflar ve online görüşmelerle yapılırken, şehir dışındaki çekimler yönetmenin yerel ekipleri uzaktan yönlendirmesiyle tamamlandı.Gerçek mekânlarda gerçek kişiler

Türkiye'nin farklı yörelerindeki ailelerin iftar sofralarının yer aldığı reklam filmi çekimlerinde, hijyen kurallarına en üst seviyede dikkat edildi. Filmde yer alan tüm oyuncular aileleriyle birlikte gerçek ortamlarında çekilirken mesafe kurallarına azami özen gösterildi. Evlerin doğal dekorları korunurken, filmde yer alan sofralar çekim yapılan evlerin imkânları doğrultusunda hazırlandı.

Tüm çekim ekipmanları steril edilirken, üç kişilik yerel prodüksiyon ekipleri de sterilize edilmiş tulumlarla evlere girdi. Yerel çekim görüntüleri ve drone çekimleri de internet yoluyla yapım ekiplerine ulaştırıldı. Filmin montaj ve yayına hazırlık çalışmaları da post prodüksiyon ekiplerinin kendi evlerinde çalışmasıyla tamamlandı.