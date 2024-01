Türk Telekom teknolojisi! Türkiye'de yeni hedefi, paylaştı: Türk futbolunun destekçisi olmak için masaya oturacak

Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom, hayatın tüm alanlarında yenilikçi teknolojilerin kullanılmasında öncü adımlar atıyor. Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk Telekom, yenilikçi uygulamaları yeşil sahalara kazandıracak teknoloji sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Uzun yıllardır spora destek veren ve Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) teknoloji desteği sunan Türk Telekom, Trendyol Süper Lig’inin teknoloji sponsoru olarak, yeni teknolojilerin Türk futbolunda uygulanmasında önemli rol oynuyor. 2018’de Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin dünya ile eş zamanlı olarak Türk futbolunda da kullanılması adına sunduğu desteğin ardından; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi de teknoloji sponsoru olduğu Trendyol Süper Lig’deki kulüplerin stadyumlarına ve TFF VAR Merkezi’ne Türk Telekom’un güçlü fiber internet altyapısı ve teknolojisi ile kuruldu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Türkiye Futbol Federasyonu olarak sponsorlarımıza sadece sponsorluk çerçevesinde değil iş ve çözüm ortağımız olarak bakıyoruz. Ülkemizde dijital dönüşümün lider markası Türk Telekom, yenilikçi teknolojilerin kullanılmasında öncü olmaya devam ediyor. eSüper Lig’e ismini veren Türk Telekom ile iş birliğimizi büyüterek devam ettiriyoruz. Süper Lig teknoloji sponsorluğu iş birliğimizin ilk adımını da Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile atıyoruz. Trendyol Süper Lig’in 2023-2024 sezonunun ikinci devresinde uygulamaya alacağımızın sözünü verdiğimiz, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’ni 20. hafta itibarıyla çalıştırmaya başladık” diye konuştu.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Hayatın her alanında dijital dönüşüme öncülük ediyor, teknoloji alanındaki birikim ve deneyimimizle ülkemizde futbolun ve sporun da dijitalleşmesine liderlik ediyoruz. Akıllı Stadyum Projeleri’nden taraftar paketlerine, VAR uygulamasından Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’ne Türk futbolunun teknoloji destekçisi olarak yeni teknolojilerin yeşil sahalara entegre edilmesine katkı sunuyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı her alanda dijitalin de yüzyılı yapma vizyonumuzla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, teknolojik birikimini hayatın tüm alanlarına aktarmayı sürdürüyor. Spora ve sporcuya desteğini uzun yıllardır sürdüren Türk Telekom, dijital dönüşüm vizyonu ve değer yaratan anlayışıyla teknolojik birikimini Türk futboluna yansıtmaya devam ediyor.

Türk futboluna uzun yıllardır verdiği destekler kapsamında VAR teknolojisi, Akıllı Stadyum Projeleri ve eSüper Lig gibi, sporda ses getiren ilklere imza atan Türk Telekom, Türkiye Futbol Federasyonu ile gerçekleştirdiği iş birliği ile teknoloji sponsoru olduğu Trendyol Süper Lig’de 2023-24 sezonunun ikinci yarısında kullanılmaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nin hayata geçirilmesinde önemli rol oynadı.

Futboldaki teknoloji deneyimini yükselterek seyir zevkine katkı sunan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, ligde mücadele eden 20 takımın stadyumu ile TFF’nin Riva’daki VAR merkezine Türk Telekom’un güçlü fiber internet altyapısı ve teknoloji donanımı ile kuruldu. FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey turnuvalarda kullanılan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Avrupa liglerinde İtalya Serie A’nın ardından ilk kez Türkiye’de Trendyol Süper Lig’de uygulanmaya başlandı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada “Modern futbolda güncel teknolojiler ve dijitalleşme vazgeçilmez unsurlardır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak dijitalleşmeye verdiğimiz önem ile Gözlemci, Temsilci Raporları’nın ve tüm liglerde profesyonel futbolcu lisanslarının dijitalleşmesini sağlayarak iş süreçlerinin hızlanmasını sağladık. Bu sayede zaman, iş gücü ve kağıt israfını önledik. Şimdi de tüm amatör futbolcuların lisanslama işlemlerinin de dijitalleştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Böylece ülkemizdeki profesyonel - amatör tüm futbolcuların lisans işlemleri dijital olarak çağa uygun hale getirilecek. Gelişmiş futbol ülkelerinin altyapılarında uygulanan dijital futbolcu bilgi sistemleri üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Hayata geçirmek için çalıştığımız bir diğer projemiz de Türkiye’nin her yerinde, her yaş grubunda, mevkilerine ve kişisel futbolcu özelliklerine göre arama yapılabilecek dijital futbolcu bilgi sistemini Türk Futboluna kazandırmak olacak. Avrupa’nın en genç ve başarılı Milli Takımlarından olan A Milli Futbol Takımımıza büyük bir genç futbolcu havuzu kazandırmak da amaçlarımızın başında geliyor. Yeni teknolojiler ve dijitalleşme projelerimiz ile orta uzun vadede Türk futbolunun geleceğine projeksiyon tutmaya devam edeceğiz. Ofsayt ile ilgili karar süresini dakikalardan saniyelere indiren Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile sahadaki oyunun kalitesi artacak, hata payı da minimuma inecektir. Uzun yıllardır dijital dönüşüm, yeni teknolojiler, güçlü fiber altyapısı ve teknoloji desteği ile Türk futboluna katkı sağlayan Türk Telekom’a, eSüper Lig isim sponsorluğunun yanı sıra Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nin de futbolumuza kazandırılmasında önemli bir görev üstlendikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Hayatımıza giren teknolojiler; her alanda eşsiz fırsatların ve yeniliklerin kilidini açıyor. Yeni nesil teknolojilerin kullanılması için en önemli aşamayı güçlü altyapı oluşturuyor. Ülkemizde dijital dönüşümün lider markası Türk Telekom olarak, Türkiye’yi fiber ağlarla örüyor, yeni teknolojilerin hayata geçirilmesinde öncü rol üstleniyoruz. Teknoloji birikimimizi hayatın her alanına yansıtma vizyonumuzla, ülkemizde futbolun ve sporun dijitalleşmesine de liderlik ediyoruz. Bu anlamda, Türkiye Futbol Federasyonu ile iş birlikleri yürütüyor, Türk futbolunun destekçisi olarak teknolojimizi tüm futbolseverlerin hizmetine sunmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Herkesin, sosyal hayata eşit katılımını sağlamak amacıyla, her alanda olduğu gibi futbolda da teknolojinin sunduğu olanakları faydaya dönüştüren projeler geliştiriyoruz. Yıllardır spora ve sporcuya önemli destekler verdik, Türkiye'nin ilk stadyum isim anlaşması, Akıllı Stadyum Projeleri, taraftar paketleri, futbol kulüpleri ile marka iş birlikleri gibi ses getiren ilklere imza attık. Türkiye Futbol Federasyonu ile yürüttüğümüz iş birliği kapsamında geçen sezon ilk kez düzenlenen eSüper Lig’e ismimizi vererek bir ilkin gerçekleşmesine daha öncülük ettik. 2018 yılında dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye’de uygulanmaya başlanan VAR sisteminin stadyumlara ve Riva’ya kurulmasında sunduğumuz katkı, Türk futbolunun dijital dönüşümünde oynadığımız rolün en önemli örneklerinden. Omuz omuza olmaktan büyük mutluluk duyduğumuz TFF’nin teknoloji destekçisi olarak Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nin, Trendyol Süper Lig’e kazandırmış olmanın heyecanını yaşıyoruz. İlk kez 2022 Katar Dünya Kupası ile kullanılmaya başlanan, UEFA Şampiyonlar Ligi ve İtalya Serie A’da da uygulanan, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig ekiplerinin statlarına Türk Telekom’un güçlü fiber internet altyapısıyla ve teknoloji desteğiyle kuruldu. Türk futbolundaki dijitalleşmenin önemli adımlarından biri olduğuna inandığımız, teknoloji deneyimini artırarak seyir zevkine katkı sunan bu sistemin hayata geçirilmesinde, başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Türk sporuna ve sporcusuna destek vermeyi, teknoloji destekçisi olduğumuz Türk futbolunun dijitalleşmesinde öncü adımlar atmayı sürdüreceğiz” dedi.

Oyuncu hareketleri 29 farklı noktadan taranacak

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nde; stadyumlarda bulunan kameralar aracılığı ile iskelet sistemlerinin 29 farklı noktasından taranan futbolcuların görüntüleri eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne ulaştırılacak. VAR sisteminde olduğu gibi Türk Telekom’un fiber internet altyapısı ile kurulan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi sayesinde, statta yaşanan pozisyonun görüntüleri Riva’daki VAR hakemleri ve saha içi hakemleriyle anlık olarak paylaşılabilecek.