Suudi Arabistan büyük skandalı ifşa etti! Oraya silah yığıp dağıtacaklar

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Salı günü yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Yemen'in güneyindeki Mukalla limanına gelen bir sevkiyatta silah ve mühimmat yüklü konteynerler bulunduğunu söyledi.

Açıklama BAE'nin söz konusu sevkiyatın silah içermediği ve ülkedeki BAE güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik olduğu yönündeki açıklamasına ‍ yanıt olarak geldi.

Koalisyon, söz konusu silahların Yemen'in Hadramut bölgesindeki askeri noktalara sevk edileceği ve dağıtılacağı bilgisine sahip olduklarını söyledi.

Yemen'de son dönemde ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerini destekleyen BAE ile meşru olarak kabul edilen yönetimi destekleyen Suudi Arabistan arasında gerilim yaşanıyor.

Son olarak Suudi Arabistan savaş uçakları BAE'den Mukalla limanına gelen bir askeri sevkiyatı hedef almıştı. Söz konusu saldırıda çok sayıda askeri araç da kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Mepa News