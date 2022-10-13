Türk Telekom Prime’la ‘Kapadokya Boostcamp’ deneyimi
Türk Telekom Prime desteğiyle düzenlenen ‘Kapadokya Boostcamp’ tamamlandı.
Kamp, birçok ülkeden dünyaca ünlü bisiklet yarışçılarını bir araya getirdi. İngiliz Luke Mathews, İtalyan Ginevra Gargantini, Alman Christoph Fingsten ve Hollandalı Loek Luijbregts Boostcamp’te pedal çevirdi. ‘Kapadokya Boostcamp’ kapsamında bu sene ilk kez gravel bisiklet rotası açıldı. Asfaltsız yollarda gerçekleştirilen gravel bisiklet rotasında sporcular nefes kesen bir sürüş deneyimi yaşadı. Bisikletseverler kamp süresince peri bacaları arasında bisiklet sürme ve Kızıl Vadi’nin meşhur gün batımını izleme şansına sahip oldu. Sporcuların Erciyes Dağı’na tırmanmalarıyla ‘Kraliçe Etabı’yla kampı noktalandı.