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Türk Telekom, müşterilerini siber saldırılardan koruyor

Türk Telekom’un Türkiye’nin en geniş siber güvenlik hizmet portföyünü sunan telekom operatörü olduğunu belirten Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Türkiye’nin veri ve altyapısını koruyarak ulusal güvenliğimizi sağlamak için hizmete devam ediyoruz” diye konuştu.

25 Aralık 2018 Salı 12:20
Türk Telekom, müşterilerini siber saldırılardan koruyor

Türkiye’de siber güvenlik hizmeti sağlayan ilk telekom operatörü Türk Telekom, bin 500 metrekareyi aşan Siber Güvenlik Merkezi’nde müşterilerine yakın geleceğin ve günümüzün siber saldırılarına karşı güvenlik hizmetleri sunuyor.

Uzman mühendisler işbaşında

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Siber Güvenlik Merkezimizde sunduğumuz her hizmette kendi alanında uzman mühendislerce hizmetlerimizi kurumsal müşterilerimizle buluşturuyoruz” dedi. Kıraç, Türk Telekom’un Türkiye’nin en geniş siber güvenlik hizmet portföyünü sunan telekom operatörü olduğunu belirterek, “Türkiye’nin veri ve altyapısını koruyarak ulusal güvenliğimizi sağlamak için hizmete devam ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye siber saldırıda 8. Sırada

Türkiye’nin en çok siber saldırı alan ülkeler arasında sekizinci sırada olduğunu belirten Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal ise “Siber Güvenlik Merkezimizde Siber Güvenlik servislerimizi Türk Telekom tecrübesi, güvencesi ve kalitesi ile müşterilerimizle buluşturuyoruz” açıklamasında bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 12:20
  1. siber güvenlik
  2. Türk Telekom
  3. Siber Güvenlik Merkezi
  4. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç
  5. siber güvenlik hizmet portföyü
  6. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal

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