Türk Telekom bilişim 500’de zirvede

BThaber'in gerçekleştirdiği 'Bilişim 500-İLK BEŞYÜZ BİLİŞİM ŞİRKETİ Araştırması'nda yer alan şirketlerin toplam geliri, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 40 artarak 1,6 trilyon liraya yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 27.'si düzenlenen araştırmanın sonuçları, 'Teknolojinin İpek Yolu Anadolu'dan Geçmeli' temasıyla Bilişim 500 Ödül Töreni'nde paylaşıldı.

Araştırma verilerine göre, 2025'te sıralamaya giren şirketlerin toplam geliri, bir önceki yıla göre yüzde 40 oranında artarak 1,6 trilyon liraya ulaştı, dolar bazında ise yaklaşık 39 milyar dolarlık bir hacme ulaşmış oldu.

Sıralamaya giren şirketlerin yüzde 8'i yüzde 100'ün üzerinde gelir artışı sağlarken, en yüksek büyüme oranı yüzde 323 olarak gerçekleşti. Yapay zeka gelirlerinde bir önceki yıla göre yüzde 58 artış kaydedildi.

Bulut hizmetlerinin yüzde 60 oranında büyüdüğünü ortaya koyan araştırmada, sistem entegratörü olarak bulut hizmeti sunan şirketlerin gelirleri ise yüzde 101 artış gösterdi.

Araştırma kategorilerinde zirvede yer alan şirketler ödüllerini aldı

Bilişim 500 Ödül Töreni'nde 6 ayrı ana kategoride birinci olan şirketlere de ödülleri takdim edildi.

'Türkiye Ekonomisine Katkı Özel Ödülleri' kategorisinde, 'Yılın AR-GE Yatırımı Kategori Birincisi' ödülünü Logo Yazılım, 'Yılın Yapay Zeka Kategori Birincisi' ödülünü KoçSistem, 'Yılın Türkiye Merkezli Üretici Hizmet Kategori Birincisi' ödülünü Türk Telekom, 'Yılın Türkiye Merkezli Üretici Yazılım Kategori Birincisi' ödülünü Softtech, 'Yılın Donanım İhracatı Kategori Birincisi' ödülünü Arkel, 'Yılın Hizmet İhracatı Kategori Birincisi' ödülünü TP Türkiye, 'Yılın Yazılım İhracatı Kategori Birincisi' ödülünü ise HAVELSAN kazandı.

Şirketlerin ciro bilgilerine göre hem genel sıralamada hem de faaliyet gösterdikleri kategorilerde değerlendirildiği araştırmanın sonuçlarına göre, bu yıl Türk Telekom bilişim sektörünün en büyük şirketi oldu. Turkcell ikinci, Vodafone ise üçüncü sırada yer aldı. İlk 10'da ayrıca sırasıyla İndeks Bilgisayar, Teknosa, Bilkom Bilişim, Penta Teknoloji, Arena, Ingram Micro ve Türksat yer alarak sektörün lider şirketleri arasında konumlandı.

Tören sponsorluğunu KoçSistem, araştırma sponsorluğunu Link, yayın sponsorluğunu Odine'nin üstlendiği etkinliğin misafir ağırlama sponsoru MobileITM, 'exclusive' sponsoru Aselsannet, sunum sponsorları Tein, Tribuntek, Türksat ve U2 AI Studio, tanıtım sponsoru CRM Akademi ve dijital iş ortakları da BlackLion ve Sirius oldu.

- 'Araştırmayı 27 yıldır sürdürmenin gururunu yaşıyoruz'

Açıklamada etkinliğin açılışındaki görüşlerine yer verilen BThaber Başkanı Murat Göçe, Bilişim 500 Araştırması ve ödül törenini 27 yıldır sürdürüyor olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Göçe, 'Türkiye'de alanında tek olan bu değerli çalışmamızı 27 yıldır sponsorlarımızın gücü ve ekibimizin yoğun emeğiyle gururla sürdürüyoruz. Sektörümüzün verisini daha geniş kitlelere ulaştırmak için devlet kurumlarımızla ve derneklerimizle el ele vermeye, bu başarıyı ortak bir güç birliğiyle büyütmeye her zaman hazırız.' ifadelerini kullandı.

BThaber Başkan Yardımcısı Özlem Unan da sektör dinamikleri incelendiğinde yapay zeka, bulut ve nitelikli insan kaynağı ihtiyacının ön planda olduğunu belirtti.

Yapay zeka alanında gelecek dönemde başarının belirleyicisinin veri kalitesi, veri güvenliği, regülasyonlara uyum ve mevcut sistemlerle entegrasyon olacağını vurgulayan Unan, 'Yapay zeka alanında, rekabeti yalnızca en iyi modeli geliştirenler değil, bu modelleri verimli, güvenli ve sürdürülebilir şekilde çalıştırabilecek GPU altyapısını sunabilen şirketler belirleyecek. Bu durum veri merkezi, bulut ve yönetilen hizmet sağlayıcıları için yeni bir büyüme alanı oluşturacak. Özetle önümüzdeki yıllarda yönetilen hizmetler, yapay zekâ ve bulut ekosistemi birlikte büyüyen üç alan olacak.' değerlendirmesini yaptı.