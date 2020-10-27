Türk Telekom, ABD'li basketbolcu Nick Johnson ile anlaştı
ANKARA (AA) - Türk Telekom Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon da kadrosunda bulunan ABD'li basketbolcu Nick Johnson'ı yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.
Başkent temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yine yeniden bizimle ailemize tekrardan hoş geldin Nick Johnson" ifadeleri kullanıldı.
2019-2020 sezonunda Türk Telekom'un kadrosunda yer alan 27 yaşındaki ve 1.91 metre boyundaki Nick Johnson, oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.