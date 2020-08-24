İnternet ve cep telefonları olmazsa olmazlar arasına yerleşti. 1995 yılında Türk Telekom PTT'den ayrıldı. Türk Telekom internet, sabit telefon, mobil ve dijital tv yayınlarıyla hizmet veriyor. Pek çok kişi telefon numarası Türk Telekom’a nasıl taşıyacağını internet araştırıyor. Peki, Türk Telekom evde internet nasıl bağlatılır?

Türk Telekom internet paketleri

Türk Telekom mobil cihazlar için pek çok internet paketi sunuyor. Faturalı ve faturasız hatlar için internet ve dakika paketleri birbirinden farklı özellik ile avantajlara sahip. Ayrıca sunulan teklifler Türk Telekom müşterisi olanlar ve olmayanlar için farklılık gösteriyor. Numarasını Türk Telekom’a taşıyan ya da yeni bir Türk Telekom hattı alanlara çok sayıda avantaj paketi sunuluyor.

Türk Telekom evde internet

Evde internet olmazsa olmazlardan. Mobil paketlerden alınan internet genellikle ev ve iş yeri dışında kullanılıyor. Ancak program indirmek, müzik dinlemek, film izlemek gibi mobil veriyi hızlıca tüketebilecek işler evde bulunan internetle yapılıyor. Evine ilk kez internet bağlatacak olanlar ile internet sağlayıcısını değiştirecek olanlar Türk Telekom’un sunduğu avantajları merak ediyor. Türk Telekom’a geçen abonelere ilk 3 ay bedava ardından da 27 ay boyunca indirimli paketler sunuluyor. İnternet paketleri ve abonelik başvuruları için detaylı bilgiyi “turktelekom.com.tr” üzerinden öğrenebilirsiniz.

Türk Telekom faturalı hat tarifeleri

Türk Telekom faturalı hat kullananlara konuşma ve dakika bulunan pek çok paket seçeneği sunuluyor.

Türk Telekom dakika internet paketleri

Türk Telekom faturalı ve faturasız kullanıcılarına onlarca paket-tarife sunuyor. hem internet hem de dakika bulunan paketlere ekonomik rakamlara sahip olmak son derece kolay. Örneğin 2 GB internet, 250 sms ve 750 dakika içeren bir paket 25 TL’ye satılıyor. 20 GB internet, 250 SMS ve 750 dakika içinse müşteriler 49 TL ödüyor.

Türk Telekom online işlemler

Türk Telekom online işlemler kanalına giriş yapmak için turktelekom.com.tr adresine giriş yapmanız gerekiyor. Anasayfasının sağ üst köşesinde “Online İşlemler” ifadesine tıkladıktan sonra bireysel ve kurumsal ifadeleri çıkacak. Seçeneklerden birine tıklayarak online işlemlere giriş yapabilirsiniz. Online işlemler kanalı üzerinden fatura işlemleri, hat işlemleri, tarife ve paket alımı, TL yükleme, internet servisleri hakkında bilgi alıp işlem yapabilirsiniz.

Türk Telekom faturası nasıl ödenir?

Türk Telekom faturanızı bayilerden ödeyebilirsiniz. Ayrıca bu işlemi internet üzerinden de hızlıca yapmanız mümkün. Türk Telekom internet sitesine giriş yapıp online işlemler kanalından faturanızı ödeyebilirsiniz. Bunun yanı sıra kullandığınız internet bankacılığı hesaplarınızdan telefon numaranızı tuşlayarak fatura ödemesi gerçekleştirmeniz mümkün.

Türk Telekom hat nasıl taşınır?

Kullandığı GSM operatöründen memnun olmayanlar başka bir operatöre hattını taşıyabilir. Bunun için Türk Telekom bayilerine gidebileceğiniz gibi “telekomtarifem.com” adresi üzerinden form doldurup hat taşıma işlemi için başvuru yapabilirsiniz. Hattını Türk Telekom’a taşıyacak olanlara pek çok avantajlı paket sunuluyor. Örneğin ayda 3 GB internet, 750 dakika içeren bir paket 28 TL'den satılıyor. 40 GB internet, 3000 dakika ise 98 TL’den satılıyor. Söz konusu bu rakamlar yalnızca hattını taşıyanlar için geçerli oluyor.

Türk Telekom kontör sorgulama | Türk Telekom kalan dakika

Hattınızda kalan TL'yi farklı seçeneklerle sorgulamanız mümkün. Türk Telekom online işlemler menüsünden hattınızda kalan dakikaları öğrenebilirsiniz. Ayrıca konuşma ve sms işlemlerinden sonra telefonunuzun ekranında kalan dakika kalan sms bilgisi beliriyor.

Telefonunuzdan 9333'ü arayarak ya da TL yazıp 9333'e mesaj atarak bakiyenizi öğrenebilirsiniz.

Telefonunuzdan *123# rakamlarını tuşlayarak bakiyenizi öğrenebilirsiniz.

Bakiye sorgulama işlemleri tamamen ücretsizdir.

Türk Telekom hız testi

Evde kullandığınız internetin hızını öğrenmek için hız testi yapmanız mümkün. Bunun için “hiztesti.turktelekom.com.tr” adresine giriş yapıp “Başlat” seçeneğine tıklayarak hız testi yapabilirsiniz.

Türk Telekom telefon kampanyası | Türk Telekom kaç taksite cep telefonu

Türk Tekekom müşterilerine taksitli cep telefonu satışı yapıyor. 3500 lira üstü telefonlar 3 taksit, 3500 lira telefonlar içinse 12 taksit yapılabiliyor. Telefon özellikleri ve taksit seçenekleri için Türk Telekom mağazalarına ya da online mağazaya göz atabilirsiniz.

Türk Telekom kaç taksit kaldı?

Türk Telekom’dan aldığınız telefonun kaç taksitinin kaldığını online işlemler kanalından öğrenebilirsiniz. Ayrıca telefonunuza indireceğiniz Türk Telekom uygulamasından öğrenebilirsiniz.