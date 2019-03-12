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Türk tekstili Çin sınırına dayandı

Türkiye’nin en büyük moda organizasyonu olan Dosso Dossi Fashion Show, Kazakistan’ın Almatı şehrinde Türk hazır giyim markalarıyla gövde gösterisi yaptı.

12 Mart 2019 Salı 09:53
Türk tekstili Çin sınırına dayandı

Türkiye’nin en büyük moda organizasyonu olan Dosso Dossi Fashion Show, Kazakistan’ın Almatı şehrinde Türk hazır giyim markalarıyla gövde gösterisi yaptı. Kazakistan’ın en büyük şehri olan ve Çin sınırında yer alan Almatı’da düzenlenen etkinlik, Türk üreticileri ile Kazakistan başta olmak üzere Orta Asya ülkelerinden butik ve mağaza sahiplerini buluşturdu.

 

Rixos Hotel’de yapılan Dosso Dossi Fashion Show, Kazakistan’da gerçekleştirilen en büyük moda etkinliği olarak, tekstil sektörünün büyük ilgisini çekti. Türk hazır giyim markalarının 2019 İlkbahar-Yaz kreasyonlarının sergilendiği etkinlik, Dosso Dossi‘nin küresel büyüme politikasında önemli bir ayak oluşturuyor. Yılda iki kez Antalya’da düzenlenen ve 30 ülkeden gelen butik ve mağaza sahiplerini Türk markalarıyla buluşturan Dosso Dossi Fashion Show, geçtiğimiz yıllarda Moskova ve Bakü etkinlikleriyle de büyük ses getirmişti.

 

2019 yılına hızlı bir giriş yaparak bu kez Kazakistan’a geldiklerini belirten Dosso Dossi Holding CEO’su Hikmet Eraslan, "Tarihi İpek Yolu güzergahındaki bütün pazarlarda aktif olmak istiyoruz" dedi.



"Katma değeri yüksek Türk ürünleriyle var olmak için çalışmaları hızlandırdık"

 

Çin hükümetinin başlattığı ve “Modern İpek Yolu” olarak da adlandırılan “Bir Kuşak Bir Yol” projesi kapsamında Türkiye’nin doğusundaki ülkelerde “katma değeri yüksek” hazır tekstil ürünleriyle var olmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Hikmet Eraslan, Çin sınırındaki Almatı’nın bu amaçla stratejik bir önemi olduğunu belirtti. Kazakistan ile Çin arasındaki ticaretin önemli noktalarından bir olan Almatı’da düzenledikleri etkinlikle Çin’e kadar ulaşma hedefinde önemli bir adım attıklarını belirten Hikmet Eraslan, "Antalya’da düzenlediğimiz şovlarımıza Kazakistan’dan önemli katılımlar oluyordu. Ancak, ülkenin coğrafi büyüklüğü, potansiyel ticaret hacminin yanı sıra Çin’e açılan kapı olması nedeniyle Almatı’da bu etkinliğimizi gerçekleştirmeye karar verdik. Kazakistan’dan, Orta Asya ülkelerinden özellikle Tacikistan ve Özbekistan’da da önemli katılımlar oldu. Rus coğrafyasında ve çevre ülkelerde kendini ispatlamış olan markalarımızla ve iş ortaklarımızla artık daha geniş coğrafyalarda olmak istiyoruz. Tasarıma odaklanan nitelikli hazır giyim firmalarımıza küresel pazarlarda rehberlik yapmaya devam edeceğiz" dedi.



"Türk malı etkisi artıyor"

 

Dünya genelinde "Türk Malı" etkisinin her geçen gün artmasının kendilerini cesaretlendirdiğini sözlerine ekleyen Hikmet Eraslan, özel bir ekip kurup yeni pazarlarda da aktif olmak için çalışacaklarını söyledi. Eraslan, "İhtiyaçları belirleyip ülkelerin en önemli tekstil pazarlamacıları ile temas kuracağız. Kadın, erkek ve çocuk giyiminin yanında ayakkabıdan oluşan ürün gruplarımız ve güçlü markalarımızla küresel büyüme stratejimizde hızla ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:53
  1. Antalya
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