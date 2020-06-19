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Sağlık

Türk solunum cihazları Brezilya’da kullanılmaya başlandı

Türkiye’den ihraç edilen solunum cihazları, Brezilya’daki yoğun bakım ünitelerinde kullanılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 12:18:47 -
Türk solunum cihazları Brezilya’da kullanılmaya başlandı

Türkiye’den ihraç edilen solunum cihazları, Brezilya’daki yoğun bakım ünitelerinde kullanılmaya başlandı.


Brezilya’nın sanayi şehri Sao Paulo’da Vali Joao Doria, korona virüs salgınıyla başa çıkabilmek için Türkiye’den ihraç edilen solunum cihazlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Doria’nın resmi Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarda dikkat çeken ise "Made in Türkiye" ifadesinin yer alması oldu.



"Yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısını iki katına çıkardık"


Vali Doria, Sao Paulo eyaletindeki kamu hastanelerine dağıtılan Türkiye’nin ürettiği solunum cihazlarının yoğun bakım ünitelerinde kullanılmaya başlandığını ifade etti. Vali fotoğrafları, “Türkiye, Sao Paulo’ya 2 bin 72 solunum cihazı gönderdi. Solunum cihazları Taubate, Registro ve Bauru bölgelerine ulaştı. Hastanelerde hizmete sunuldu” paylaşımıyla yayınladı.


Doria, Türkiye’den tedarik ettikleri solunum cihazlarıyla yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısını ikiye katladıklarını açıklayarak, "Sao Paulo’da hiçbir yeni tip korona virüs (Covid-19) hastası tedavisiz kalmayacak" dedi.

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