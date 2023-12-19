Türk şirketleri Küp Uydu üretecek! Fabrikayı bu ilde kurmayı planlıyorlar

Cubesat Vision’da bir araya gelen ülkemizin ve dünyanın önde gelen şirketleri birleşerek Uydu Teknolojileri Girişim Grubu’nu kurdu. Ana amacı küp uydu ve küçük uydu üretmek olan grubun ilk paydaşları başta organizasyonu gerçekleştiren Hedef Elektronik olmak üzere, Skytech, Neta, Profen ve Kanada’nın en önemli uydu üreticilerinden QSTC’den oluşuyor. Beş şirket imzaladıkları iş birliği protokolünün ardından 2024’ün ilk yarısında ürettikleri uyduyu uzaya göndereceklerini açıkladı.

Yörünge uydu üretimi

TUYAD ve Hedef Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaydın; “Bu konferansın en önemli amacı yakın yörünge uydu üretimi faaliyetinde bulunmak isteyen potansiyel yerli yatırımcılarımızın ilgisini bu alana çekerek yakın yörünge küp uydu üreten dünyanın önde gelen yatırımcıları ile Türk mühendislerimizi tanıştırmak” dedi.

“Uzay Savunma Bakanlığı kurulmalı”

Küçük ve küp uyduların birçok kullanım alanı olduğuna dikkat çeken Özaydın, “Gün geçtikçe tüm yörüngelerde yer alan uydu sayısı hızla artacak. Bu durumun neler getireceğini elbette zaman gösterecek ancak Rusya ardından da ABD ve Çin Uzay Savaş Komutanlıkları kurarak bu alanda da etkin bir güç olma hedefleri olduğunu ortaya koydular. Bizim de ülke olarak bu mücadelenin gerisinde kalmamalı ve Uzay Savunma Bakanlığı kurarak bu alandaki varlığımızı meşrulaştırmalıyız.” dedi.

Yılın ilk yarısında fırlatılacak

Özaydın, “UTGG, tüm paydaşları ile birlikte Türkiye’de küp uydu araştırma, geliştirme ve seri üretim amacıyla böyle bir grup kurduk. En geç bir ay içinde Küpsat A.Ş. adı ile yeni bir şirket kurarak faaliyete başlayacağız. Hedefimiz 2024’ün ilk altı ayı içinde ilk uydumuzu fırlatmak.” diye konuştu. Seri üretime geçildiğinde Türkiye dışında hedef pazarların MENA; Orta Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri olduğunu da ayrıca belirtti. Toplantıda söz alan Neta Satış Müdürü Derviş Gedikoğlu, Küpsat A.Ş.’nin İTÜ Teknopark’ta kurulacağını belirterek, İTÜ’nün de laboratuvarları ile projeye destek olacağını söyledi.

Ankara’da Fabrika Kurulacak

Yönetim merkezinin İTÜ Teknopark olmasına rağmen üretimlerin Ankara’da inşa edilecek fabrikada yapılacağını söyleyen Skytech CEO’su Uğur Ünsal, “Ankara Elmadağ’da 25 dönüm alana sahip bir fabrika inşa edilecek. Fabrikayı seri üretim için en kısa sürede hazır hale getirmek istiyoruz.” diye konuştu.

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