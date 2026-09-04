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Dünya Türk şirketlerden Rakka’ya 1500 dönümlük sanayi bölgesi yatırımı
Dünya

Türk şirketlerden Rakka’ya 1500 dönümlük sanayi bölgesi yatırımı

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Türk şirketlerden Rakka’ya 1500 dönümlük sanayi bölgesi yatırımı

Suriye’nin Rakka ilinde üretim, istihdam ve ticareti canlandıracak yeni bir sanayi ve zanaat bölgesi kurulacak. Projenin hayata geçirilmesi için Rakka Valiliği, Suriye Yatırım Kurumu ve Türk şirketleri arasında anlaşmaya varıldı.

Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde Türkiye ile ekonomik işbirliğini güçlendirecek yeni bir yatırım için imzalar atıldı. Rakka’da kurulması planlanan sanayi ve zanaat bölgesine ilişkin anlaşma, 63. Dönem Şam Uluslararası Fuarı kapsamında düzenlenen etkinliklerde imzalandı.

Anlaşmanın imzaları, 63. Dönem Şam Uluslararası Fuarı kapsamında düzenlenen etkinliklerde atıldı.

Projenin, 1500 dönümlük arazi üzerine sanayi bölgesi kurulmasını içerdiği ve Suriye'nin yeniden yapılandırılması sürecinde üretim, istihdam ve ticaretin geliştirilmesine katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.

Sanayi bölgesinin, "sanayi faaliyetlerinin düzenlenmesine, yatırımcılara daha geniş alan ve imkan sağlanmasına ve bölgedeki ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesine katkı sunması" da hedefleniyor.

Söz konusu bölgenin ayrıca Türkiye ile Suriye arasındaki bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamasının yanı sıra Rakka ve çevresindeki ekonomik faaliyetleri canlandırması bekleniyor.

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