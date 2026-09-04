Türk şirketlerden Rakka’ya 1500 dönümlük sanayi bölgesi yatırımı

Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde Türkiye ile ekonomik işbirliğini güçlendirecek yeni bir yatırım için imzalar atıldı. Rakka’da kurulması planlanan sanayi ve zanaat bölgesine ilişkin anlaşma, 63. Dönem Şam Uluslararası Fuarı kapsamında düzenlenen etkinliklerde imzalandı.

Anlaşmanın imzaları, 63. Dönem Şam Uluslararası Fuarı kapsamında düzenlenen etkinliklerde atıldı.

Projenin, 1500 dönümlük arazi üzerine sanayi bölgesi kurulmasını içerdiği ve Suriye'nin yeniden yapılandırılması sürecinde üretim, istihdam ve ticaretin geliştirilmesine katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.

Sanayi bölgesinin, "sanayi faaliyetlerinin düzenlenmesine, yatırımcılara daha geniş alan ve imkan sağlanmasına ve bölgedeki ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesine katkı sunması" da hedefleniyor.

Söz konusu bölgenin ayrıca Türkiye ile Suriye arasındaki bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamasının yanı sıra Rakka ve çevresindeki ekonomik faaliyetleri canlandırması bekleniyor.