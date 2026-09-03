Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! 5 isim listeye alınmadı
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek 24 kişilik kadrosunu duyurdu...
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceği 24 kişilik kadro belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan, Eyüp Aydın ve Siraçhan Nas Avrupa listesine dahil edilmedi.
Sarı-kırmızılı takımın 24 kişilik listesinde şu futbolcular yer alıyor:
"Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, El Chadaille Bitshiabu, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane, Deniz Gül"