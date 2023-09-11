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Dünya Türk şirketine borcunu ödemeyen ülkenin elektrikleri kesildi! Milyonlar şokta
Dünya

Türk şirketine borcunu ödemeyen ülkenin elektrikleri kesildi! Milyonlar şokta

Yeniakit Publisher
2023-09-11 07:38:00 -
Türk şirketine borcunu ödemeyen ülkenin elektrikleri kesildi! Milyonlar şokta

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'da Türk şirketi Karpowership'e olan 40 milyon dolarlık borç nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşanmaya başladığı öğrenildi.

Sierra Leone Enerji Bakanı Kanja Sesay, 40 milyon dolarlık ödenmemiş borç nedeniyle Türk şirketi Karpowership’in elektrik arzını azaltması sonucu başkent Freetown’da elektrik kesintileri yaşandığını açıkladı.

Reuters’a konuşan Sesay, hükümetin uyguladığı sübvansiyonlar sonucu zamanla büyük bir borç oluştuğunu söyledi. Yerel para biriminin dolar karşısındaki hızlı değer kaybı nedeniyle hükümetin sübvansiyonları desteklemek zorunda kaldığını kaydeden bakan, Karpowership’in kararı sonrası başkente elektrik arzının yüzde 13 azaldığını ifade etti.

Sierra Leone hükümeti elektrik tarifelerindeki artışı görüşmek üzere bir komisyon kurmuştu.

Reuters, Karpowership şirketinin 2018 ve 2020 yıllarında ülkeye elektrik sağlamak üzere anlaşmalar imzaladığını aktardı. Haberde Türk şirketinin elektrik sıkıntısı yaşayan başka Afrika ülkeleriyle de anlaşmaları olduğuna dikkat çekildi.
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